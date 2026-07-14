Ende April dieses Jahres machte Coal Chamber-Schlagzeuger Mikey Cox seine Krebserkrankung öffentlich. Die Diagnose hat der US-Amerikaner Anfang April 2025 erhalten. Zeitgleich erklärte der Musiker: „Nach einem einjährigen Kampf und absolut brutalen Bestrahlungs-, Chemotherapie- und schließlich Operationszyklen bin ich unendlich dankbar, sagen zu können: Ich bin krebsfrei!“

Im Juni folgte ein Update, in dem Cox angab, dass eine letzte, notwendige Operation anstünde. Danach wolle er sich auf seine Genesung konzentrieren — „und darauf, so bald wie möglich gemeinsam mit meiner Coal-Chamber-Familie wieder auf der Bühne zu stehen.“ Um dies zu ermöglichen, hat die Band unter anderem einen Auftritt beim diesjährigen Louder Than Life Festival im September abgesagt.

Siegessicher

Nach dem erfolgreichen Eingriff meldet sich der 49-Jährige erneut über die Sozialen Medien. Begleitend zu einem kurzen Video, das den Schlagzeuger bei ersten Gehversuchen zeigt, heißt es: „Ich habe wahnsinnige Schmerzen und habe ein riesiges Loch in meinem Bauch, das als Drainage fungiert und von selbst heilen wird. Sie mussten außerdem meinen Bauchmuskel durchtrennen und wieder zusammennähen, das tut bei jedem Atemzug weh. Aber die Operation war ein großer Erfolg und hoffentlich die letzte.“

Noch ist Cox nicht am Ziel. „Jetzt muss ich meine Gehfähigkeit zurückgewinnen und dann mit der Physiotherapie starten. Wenn ich meine Neuropathie und die Gelenkschmerzen in den Griff bekomme, sieht es gut aus. In ein paar Monaten bin ich wieder voll einsatzbereit.“ Wie es um die noch geplanten Auftritte beim Aftershock Festival und dem Sick New World Texas 2026 im Oktober steht, ist bislang nicht bekannt.

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Bereits kurz vor der Operation zeigte sich Cox optimistisch und schrieb, dass er von Tag zu Tag stärker werde. Zudem könne Mikey es kaum erwarten, seine Genesung abzuschließen, wieder gesund zu werden und dorthin zurückzukehren, wo er hingehöre: „Auf die Bühne mit Coal Chamber. Der Gedanke, euch alle wiederzusehen, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich während dieses Kampfes motiviert geblieben bin.“

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