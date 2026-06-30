Im April 2026 gaben Gwar bekannt, dass Chuck Varga aka The Sexecutioner Krebs hat und riefen zu Blutspenden auf. Nun wenden sich die Horrormetaller erneut mit einem Anliegen an ihre Fans. Sie versteigern Vargas’ The Sexecutioner-Axt, um Spenden für ihn zu sammeln. Varga und seine Frau haben aufgrund der hohen medizinischen Kosten finanziell zu kämpfen.

Finanzielle Not

In einem Statement auf Instagram schreibt die Band: „Chuck Varga, ein Gründungsmitglied von Gwar, von 1985 bis 2022 auch bekannt als The Sexecutioner, kämpft momentan gegen den Krebs. Er und seine Frau Bambi haben zudem mit signifikanten medizinischen und finanziellen Problemen zu tun.

Dank euch konnten wir letzten Monat eine erfolgreiche Blutspendeaktion starten. Jetzt rufen wir zusätzlich eine Spendenaktion ins Leben, um Chucks Behandlungskosten zu decken. Dazu gehören Behandlungen und notwendige Pflege, solange sich Bambi eine Arbeitsauszeit nimmt, um sich Vollzeit um Chuck zu kümmern. Die Spenden werden sowohl sicherstellen, dass Chuck die Behandlung bekommt, die er braucht, als auch Bambi finanziell entlasten“, heißt es.

Exklusive Produkte

Fans bekommen die Möglichkeit, exklusives Merchandise zu kaufen und die Bühnenaxt von The Sexecutioner zu ersteigern. In dem Post der Band steht: „Unterstützer bekommen Zugriff auf exklusives Chuck Varga-Merchandise, inklusive eines neuen T-Shirts mit Chucks eigenem Kunstwerk. Außerdem können sie für die Sexecutioner-Axt bieten, ein legendärer Teil der Gwar-Geschichte.

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Alle Einnahmen gehen an Chuck und Bambi. Seit über vier Dekaden ist Chuck ein integraler Teil der Gwar-Familie, der ihr Vermächtnis geformt und unvergessene Spuren auf Fans und Künstlern hinterlassen hat“, beschließt die Band ihren Aufruf. Varga ist dafür bekannt, die Kostüme und Charaktere Gwars maßgeblich beeinflusst zu haben.

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