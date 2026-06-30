Hollywood-Star Javier Bardem (‘No Country For Old Men’, ‘Skyfall’, ‘Dune’) reüssiert seit kurzem in der Serienadaption des 1991er-Psychothrillers ‘Cape Fear’, welche bei Apple TV läuft. Im Interview bei Kerrang! plauderte der 57-Jährige nun über seine Inspiration für die Rolle. Demnach hörte sich der Spanier unter anderem Musik von Linkin Park, Slipknot, Bad Omens und Falling In Reverse an, um sich für die Figur des Max Cady vorzubereiten.

Phönix aus der Asche

Besonders angetan haben es ihm dabei zwei Tracks von Linkin Park — ‘Given Up’ sowie ‘Up From The Bottom’. „Ich habe mir vor allem fünf Songs angehört“, erzählt Javier Bardem. „Zwei von Linkin Park: ‘Given Up’ mit dem großartigen, verstorbenen Chester [Bennington, 2017 verstorben — Anm.d.A.] und ‘Up From The Bottom’ vom aktuellen Album FROM ZERO. Ich finde, Emily Armstrong ist eine fantastische Sängerin. Sie hat dem Ganzen wirklich neues Leben eingehaucht.

Diese beiden Songs bringen Frustration und den Kampf, sich aus der eigenen Asche zu erheben, perfekt zum Ausdruck. Das sind Themen, die bei Max Anklang finden. Dazu kamen noch Songs von Slipknot, Falling In Reverse und Bad Omens. Ich kann mir Song-Titel zwar furchtbar schlecht merken, aber diese Lieder gingen mir den ganzen Tag über im Kopf herum, noch bevor ich überhaupt irgendetwas anderes tat, und haben mich in die richtige Stimmung versetzt.“

Lebengefühl

Des Weiteren führte Javier Bardem im Kerrang!-Gespräch aus, welchen Stellenwert harte Gitarrenmusik bei ihm einnimmt. „Ich kann nicht ohne leben. Ich höre sie beim Autofahren. Ich höre sie, wenn ich gefahren werde. Ich höre sie, bevor ich schlafen gehen. Ja, ich höre Slipknot zum Einschlafen. Wie kam es dazu? Für mich ist Metal eine Lebenseinstellung. Ein Lebensgefühl. Es bedeutet, Teil einer Gemeinschaft von Menschen und Musik zu sein – einer Musik, mit der ich mich verbunden fühle.

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Jedes Mal, wenn ich Metal und Hard Rock höre – und auch die großen Klassiker wie Led Zeppelin, Deep Purple oder Black Sabbath –, dann ist es genau das, was mir gefällt. Und je älter ich werde, desto mehr mag ich es – und desto weniger gefallen mir die anderen Optionen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann mir alles anhören, weil ich Musik und Musiker wirklich respektiere. Aber was mein Herz höherschlagen lässt, sind Metal und Hard Rock.“

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