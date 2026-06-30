Während Nightwish bekanntlich pausieren, werkelt Frontfrau Floor Jansen eifrig an ihrer Solokarriere. Während die Niederländerin zuletzt Lieder für ihr zweites eigenes Album machte und im Zuge dessen mit ‘Run’ einen ersten Single-Vorboten raushaute, hat die 45-Jährige nun eine Konzertreise angekündigt. Die frühere After Forever- und ReVamp-Sängerin bestreitet ihre „Hytress“-Solo-Tour im Januar und Februar 2027. Es stehen Shows in Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Polen, Schweden und in den Niederlanden auf dem Programm.

Fortsetzung folgt

„Ich gehe wieder auf Europatournee!“, freut sich Floor Jansen in den Sozialen Medien. „2027 kehre ich mit meiner ‚Hytress‘-Tour und meiner kompletten Liveband auf die Club-Bühnen Europas zurück. Die Arbeit an diesen neuen Songs war für mich eine ganz besondere Reise, und ich kann es kaum erwarten, sie endlich live auf der Bühne zum Leben zu erwecken und mit euch zu teilen. Diese Musik liegt mir sehr am Herzen. Sie ist etwas härter, direkter und tief verwurzelt in den Klängen und Einflüssen, die mich als Künstlerin geprägt haben. Ich freue mich riesig auf dieses nächste Kapitel und darauf, es gemeinsam mit euch zu erleben. Ich hoffe, viele von euch dort zu sehen. Und eines verspreche ich euch: Es werden noch weitere Shows folgen!“

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Floor Jansen — „Hytress“-Tour 2027:

14.01. B-Antwerpen, Trix

15.01. F-Paris, Bataclan

16.01. UK-London, Electric Brixton

22.01. CH-Pratteln, Konzertfabrik Z7

27.01. CZ-Prag, ROXY

29.01. PL-Warschau, Progresja

04.02. S-Göteborg, Pustervik

05.02. S-Stockholm, Nalen

13.02. NL-Tilburg, 013

Über das kürzlich veröffentlichte ‘Run’ sagte Floor Jansen: „Heute ist ein ganz besonderer Tag: ‘Run’ gehört endlich euch. In den vergangenen Jahren habe ich durch die Musik viele Facetten meiner selbst erkundet. Von der zutiefst persönlichen Reise mit PARAGON bis hin zu Theaterauftritten und Festival-Bühnen – jeder Schritt hat mir dabei geholfen, mehr darüber zu erfahren, wer ich als Künstlerin bin. ‘Run’ fühlt sich wie der Beginn des nächsten Kapitels dieser Reise an. Der Song führt mich zurück zu den härteren Klängen, die meine frühe Karriere geprägt haben. Die erneute Zusammenarbeit mit Gordon Groothedde fühlte sich an, als würde sich ein Kreis schließen.

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Gemeinsam haben wir etwas Kraftvolles, Dunkles und Energiegeladenes geschaffen, ohne dabei die emotionale Ehrlichkeit zu verlieren, die mir so viel bedeutet. Im Kern geht es bei ‘Run’ um Freiheit. Es geht darum, die Erwartungen anderer loszulassen. Darum, sich nicht mehr kleiner zu machen, nur um in das Bild zu passen, das sich andere von einem machen. Die Maske abzunehmen. Auf sich selbst zu vertrauen. Den eigenen Weg zu wählen. Für mich steht dieser Song für Mut und persönliches Wachstum, und ich freue mich riesig, ihn endlich mit euch teilen zu können. Danke, dass ihr da seid und mich auf dieser Reise begleitet. Eure Unterstützung bedeutet mir unglaublich viel, und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr zu ‘Run’ sagt. Ich kann es kaum erwarten, eure Meinung zu hören.“

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