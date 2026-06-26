Schon längst ist die KI in der Musik angekommen. Bis jetzt war aber eher die Rede von KI-Bands, KI-Alben und KI-Songs. Aber langsam verschwimmen die Grenzen vom Handgemachten und Generierten, wie Rudy Sarzo nun bewies. In einem Interview mit Ernest Skinner von Border City Rock Talk gibt der Bassist (unter anderem Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake) zu, für seine neue Single ‘Your Heart Is The Road’ KI verwendet zu haben.

Beichte und Budget

Darauf angesprochen, dass es nach Veröffentlichung der Single KI-Vorwürfe gab, sagt Sarzo: „Ich gebe es zu. Es gibt sogar Bands, die live mit Tracks auftreten und es niemandem sagen und die Leute darauf hinweisen. Das tun sie nicht, aber ich gebe es zu. Ich sage ganz klar: Ich benutze Künstliche Intelligenz.“

Als Begründung nennt er mangelndes Budget: „Ich habe kein Budget, wer hat das schon? Ich habe kein Geld dafür, heimzugehen und 10.000 Mäuse in ein Studio zu investieren, nur für ein paar Lieder.“ Grund dafür ist auch seine Entscheidung, ohne ein Label zu arbeiten und seine Lieder einzeln und unabhängig zu veröffentlichen.

Abwechslung

Der Bassist erklärt: „Ich habe schon etwa zehn Lieder geschrieben, die in Abständen veröffentlicht werden. Ich möchte auf keinem Label sein, weil ich nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte. Man sollte also von den neuen Liedern nicht erwarten, dass sie klingen wie das davor, weil sie das nicht tun.

Das mache ich aus unterschiedlichen Gründen. Erstens möchte ich Musik spielen, die ich nicht die letzten 50 Jahre gespielt habe. Es ist 50 Jahre her, dass ich das erste Mal ‘Slick Black Cadillac’ mit Quiet Riot gespielt habe. Ich trat der Band 1978 bei, und es war damals auf der Setlist. 50 Jahre! Ich brauche eine Pause und möchte mehr Kreativität in meinem Leben“, meint er.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Inwiefern der Song mit KI erstellt wurde und welche Teile vielleicht noch handgemacht sind, erzählt Sarzo im Interview nicht. Die Single ist seiner Frau gewidmet, die er seit 1981 kennt. Veröffentlicht wurde das Lied am 25. Juni, am 42. Hochzeitstag des Paares.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.