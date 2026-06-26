Im Rahmen ihrer aktuellen Festivaltour haben Electric Callboy auch beim Pinkpop Festival Station gemacht. Und die Running Order hat zu einer speziellen Konstellation geführt: So trat die Metalcore-Sensation aus Castrop-Rauxel vor der schwedischen Pop-Sängerin Zara Larsson auf. Das hat nicht alle Besucher des Open Airs im niederländischen Landgraaf wirklich erfreut — wie man in einem kurzen Video sehen konnte, das das Sextett zwischenzeitlich in den Sozialen Medien gepostet hatte.

Entsetzen & Erstaunen

Und zwar waren dort junge Frauen zu sehen, die sich in der ersten Reihe schon einmal in Position für Zara Larsson gebracht hatten. Zuvor mussten die Damen jedoch noch Techno-Metal-Granaten à la ‘Hypa Hypa’, ‘Ratatata’ und ‘We Go The Moves’ überstehen. In ihren Gesichtern war eine Mischung aus Entsetzen und Erstaunen zu sehen. Sänger Nico Sallach und Co. kommentieren dies unter dem Clip wie folgt: „POV: Wir sind für Zara Larsson hier. Electric Callboy: Jetzt noch nicht.“

Da dieser Scherz offenbar ein paar Kritiker auf den Plan gerufen hat, haben Electric Callboy den Post inzwischen gelöscht und mit einem Statement darauf reagiert: „Hey Leute, ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir unseren letzten Beitrag gelöscht haben. Das Video entstand während unseres Auftritts beim Pinkpop Festival. Wir fanden die Situation lustig und haben sie geteilt, weil sie uns zum Lachen gebracht hat. Der Witz bezog sich auf die Situation, nicht auf die Personen. Leider haben manche Leute das anders aufgefasst, während andere es zum Anlass nahmen, hasserfüllte Kommentare zu schreiben und sich unfreundlich gegenüber Leuten im Publikum zu verhalten. Das war nie unsere Absicht, und wir unterstützen so etwas auch nicht.

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Musik ist für alle da. Wir unterstützen seit dem ersten Tag alle Musikrichtungen, und wer uns kennt, weiß, wie sehr wir es lieben, verschiedene Einflüsse miteinander zu verbinden. Diese Leute waren dort, weil sie sich darauf freuten, einen Künstler zu sehen, den sie lieben – genau wie viele von euch zu unseren Konzerten kommen, weil sie sich darauf freuen, uns zu sehen. Und, ganz ehrlich: Wenn wir in der ersten Reihe stünden und auf einen Künstler außerhalb unseres üblichen Genres warten würden, sähen wir wahrscheinlich genauso aus. Es ist offensichtlich, dass der Beitrag bei einigen von euch anders angekommen ist, als wir es beabsichtigt hatten. Deshalb haben wir beschlossen, ihn zu löschen.“

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In unseren Breitengraden geben Electric Callboy noch am heutigen 26. Juni im österreichischen Klam sowie am 24. Juli im österreichischen Moosburg Solo-Shows. Ansonsten stehen noch Festival-Auftritte beim Summerside Festival in der Schweiz (27. Juni), beim hiesigen Deichbrand (16. bis 19. Juli) sowie beim Wacken Open Air (29. Juli bis 1. August) in Form eines Electric Bassboy DJ-Sets an. Zudem steigt am 7. und 8. August das Band-eigene Escalation Fest in Berlin. Und Live-Termine für 2027 gibt es ebenfalls bereits.

Electric Callboy — „Tanzneid World Tour“ 2027:

29.01. F-Toulouse, Zénith Toulouse Métropole

30.01. F-Bordeaux, Arkéa Arena

31.01. F-Nantes, Zénith Nantes Métropole

15.02. F-Paris, Accor Arena

18.02. Hanover, ZAG Arena

20.02. Mannheim, SAP Arena

22.02. I-Milan, Unipol Forum

27.02. Dortmund, Westfalenhalle

28.02. Nürnberg, PSD Bank Nürnberg Arena

02.03. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

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