Acht Jahre, nachdem Green Carnation mit der Arbeit an der Trilogie „A Dark Poem“ begonnen hatten, soll diese schon bald gänzlich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Im September 2025 erschien A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA. Im April 2026 folgte A DARK POEM, PART 2: SANGUIS. Exakt ein Jahr nach dem Auftakt der Trilogie soll am 4. September A DARK POEM, PART 3: THE MESSIAH COMPLEX via Season Of Mist das Licht der Welt erblicken.

Ein neues Universum

„A DARK POEM ist mit Abstand unsere größte Errungenschaft seit LIGHT OF DAY, DAY OF DARKNESS“, meint Green Carnation-Sänger Kjetil Nordhus. „Unsere neue Albumtrilogie kehrt zu der epischen Erzählweise zurück, die uns seinerzeit – im Jahr 2001 – bekannt gemacht hat. Auch wenn die Resonanz auf Teil 1 und 2 für uns überwältigend positiv war, sind wir der Meinung, dass wir uns für Teil 3 das Beste bis zum Schluss aufgehoben haben. THE MESSIAH COMPLEX führt die gesamte Geschichte zusammen – mit unserem bislang kompromisslosesten Statement.“

Bassist und Haupttexter Stein Roger Sordal fügt hinzu, dass die Intention hinter den Alben die Erschaffung eines „völlig neuen musikalischen Universums“ gewesen sei. „Während sich die musikalische Richtung erst im Verlauf des kreativen Prozesses herauskristallisierte, wurde THE MESSIAH COMPLEX sorgfältig geplant – mit einer klaren Vision davon, wo die Geschichte enden sollte. Unser Ziel war es, dass alle drei Teile für sich stehen können, doch Teil 3 bringt sie zu einem geschlossenen Ganzen zusammen.“

Als Vorgeschmack hat das norwegische Sextett die Single ‘Unconditional Artificial Chemistry’ veröffentlicht. Dazu sagt Nordhus: „Wir alle wissen – wenn wir ehrlich zu uns selbst sind –, dass KI die Kontrolle über unser Leben übernehmen wird. Es gibt mächtige Akteure, die davon profitieren, und genau das macht diese Machtübernahme unvermeidlich.“

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„Das Video zeigt, wie sich dieser Prozess direkt vor unseren Augen abspielt. Sobald die KI die Kontrolle übernimmt, wird unser Abbild verzerrt. Noch bevor der Song zu Ende ist, sind wir völlig zerstört“, fügt der Sänger abschließend hinzu.

A DARK POEM, PART 3: THE MESSIAH COMPLEX – Tracklist

Unconditional Artificial Chemistry (6:09) The Messiah Complex (6:48) Broken Souls, Common Enemies (8:45) A Dark Poem – Orchestral Suite (16:47)

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