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METAL HAMMER Podcast Folge 140 mit Masterplan

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Foto: PR, Patric Ullaeus. All rights reserved.
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Stromausfall bei Iron Maiden und Bühnensturz bei Metallica! Interview mit Masterplan. Album der Woche von The Pretty Reckless u.a.
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Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Rückblick auf Guns N’ Roses live in Berlin 

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Masterplan-Album METALMORPHOSIS erscheint (endlich!). METAL HAMMER-Autor Matthias Mineur im Gespräch mit Roland Grapow.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 3.7.2026. Dann im Interview: Dominum! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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