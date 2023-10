Floor Jansen ist zum zweiten Mal Mutter

auch interessant

Zum Wochenende hin erreicht uns frohe Kunde. So ist nun endlich das zweite Kind von Nightwish-Frontfrau Floor Jansen und Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl auf die Welt gekommen. Nach der 2017 geborenen Freja hat die Niederländerin nun einer zweiten Tochter das Leben geschenkt. Und das Fräulein hört auf den Namen Lucy.

Dankbar und glücklich

„Das ist sie!“, vermeldet Floor Jansen nach der Niederkunft in den Sozialen Medien. „Mit großer Freude können wir die Geburt unserer zweiten Tochter Lucy verkünden. Die große Schwester Freja ist ebenfalls ganz hin und weg von unserem kleinen dunkelhaarigen Mädchen. Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit, daher dürfen wir dankbar sein, berichten zu können, dass sowohl unser kleines Baby als auch die Mama in bester Verfassung sind. Wir genießen diesen besonderen Augenblick in vollen Zügen und bitten in dieser intimen Zeit um Verständnis und Privatsphäre.

Ein großes Dankeschön geht raus für all die Liebe und Unterstützung, die wir während der Schwangerschaft erhalten haben. Nun haben wir unsere liebe Lucy auf dieser wunderschönen Welt willkommen geheißen.“ Floor Jansen hatte zuletzt in der Tat keine leichte Zeit. Denn im Oktober 2022 gab die 42-Jährige bekannt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Die zugehörige Operation ist gut gelaufen, so dass die Nightwish-Sängerin im November bereits mitteilen konnte, dass die krebsfrei ist. Zudem musste die Musikern im Sommer ein paar Konzerte ihrer Hauptband absagen, da selbige in Kombination mit der Schwangerschaft zu kräfteraubend für sie waren.

JETZT WINDELN BEI AMAZON ORDERN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.