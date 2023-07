Floor Jansen sagt Konzerte aus gesundheitlichen Gründen ab

Floor Jansen hat ihre zwei anstehenden Solokonzerte am 6. und 8. Juli in den niederländischen Städten Baarn und Bloemendaal abgesagt. Zu diesem Schritt sah sich die Nightwish-Frontfrau aus gesundheitlichen Gründen gezwungen. Deswegen hatten die finnischen Symphonic-Metaller bereits ihr Gastspiel in Oslo gecancelt. Die 42-Jährige ist hochschwanger und soll sich nun ausruhen.

„Mit großem Bedauern muss ich meine Shows am 6. und 8. Juli absagen“, schreibt Floor Jansen in den Sozialen Medien. „Der Grund dafür ist, dass es mir nicht gut genug geht, um verantwortungsvoll aufzutreten. Nach meinem letzten Konzert mit Nightwish in Finnland war ich erschöpft. Und zwar so sehr, dass ich zusammengebrochen bin und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ärzte dort stellten fest, dass mein Baby gesund ist, und dass ich keine ernsthaften Krankheiten habe. Jedoch war ich so ermüdet, dass weiterzuarbeiten keine Option mehr war. Deswegen musste die Show mit Nightwish in Oslo abgesagt werden. Das war vor drei Wochen.

Ich hatte gehofft, dass ich in der Lage sein würde, meine Energie wieder aufzuladen, um noch diese wundervollen Solo-Gigs in den Niederlanden zu spielen. Doch bedauerlicherweise ist das nicht der Fall. Um sowohl meine als auch die Gesundheit meines ungeborenen Babys sicherzustellen, muss ich mich ausruhen und komplett auf meine Genesung und die letzte Phase meine Schwangerschaft konzentrieren. Konzerte abzusagen, bricht mir das Herz. So eine Entscheidung treffe ich nicht leichtfertig. Aber ich hoffe, euch in der nahen Zukunft wieder auf einer meiner Shows willkommen zu heißen. In guter Gesundheit. Jetzt werde ich der öffentlichen Bühne erst einmal Lebewohl sagen und versprechen, gut auf mich und mein Kleines aufzupassen.“

