Sabaton: Pär Sundström entwickelt ‘Lord Of Metal’-Game

Horns Up Games schraubt aktuell an der Programmierung von ‘Lord Of Metal’. In diesem Singleplayer-Game wird es darum gehen, als Manager von Festivals und Konzerten zu agieren. Die Idee hierfür hatte Sabaton-Bassist Pär Sundström, der bei Horns Up Games als CEO fungiert. Das Ziel beim Heavy Music-Festival-Simulator ist es, seine Shows und Festivals groß rauszubringen und somit eine dystopische Welt mit Leben und Farbe zu füllen.

Auf der Plattform Steam soll Lord Of Metal Anfang 2027 für PC erscheinen. Nachfolgend ist auch eine Veröffentlichung für die Konsolen Xbox, PlayStation und Nintendo Switch geplant. Bei der nächsten Game Developers Conference soll ein Demo des Spiels vorgestellt werden. Um die Entwicklung voranzutreiben, haben Horns Up Games eine Kickstarter-Kampagne gestartet.

Keine Tricks

Sabaton-Musiker Sundström erläutert seine Vision wie folgt: „Die letzten 25 Jahre meines Leben haben sich um die Musikindustrie gedreht — Liveshows spielen, eine Band managen, bei Festivals auftreten und dieses organisieren. Ich wollte ein aufregendes Einzelspieler-Game machen, das ich selbst spielen will. Nicht irgendein Handyspiel mit einem Haufen In-App-Käufen und keinen originellen Einfällen.“

Darüber hinaus ergänzt Alexey Morozov (Creative Director für ‘Lord Of Metal’ bei Horns Up Games): “ Wir bauen unser Spiel in der Unreal Engine 5, um die klassenbeste visuelle Erfahrung für unsere Spieler sicherzustellen. Als leidenschaftliche Gamer mit jahrzehntelanger Erfahrung wissen wir es zu schätzen, wenn wir genau wissen, was wir kriegen. Deswegen haben wir direkt am Beginn entschieden, dass wir das Game als Singleplayer-Box-Produkt ausliefern werden. Keine Ingame-Käufe, keine Spiel-als-Service-Mechaniken und Tricks. In ‘Lord Of Metal’ bekommt man einen Eindruck davon, was bei Festivals unter der Motorhaube abgeht, und findet heraus, was hinter der Bühne passiert — auf sowie abseits der Festival-Gelände.“

