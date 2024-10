Nightwish (Floor Jansen): „Ruhm ist wie dünnes Eis.“

METAL HAMMER: Floor, Beinhaltet das Werk eine konkrete Botschaft?

Es ist eine schöne Erinnerung an das Gute im Leben und daran, dem Richtigen mehr Gewicht zu verleihen, was auch immer das sein mag. Wir sind Teil einer großen Linie von Vorfahren – wir sind jetzt hier, doch es kamen schon so viele Menschen vor uns, deren Namen wir nicht kennen und von deren Stress wir nichts wissen. Es stellt eine demütige Sicht auf die Dinge her. Vielleicht konzentriert man sich lieber auf das Schöne in der Welt als auf die faulen Äpfel und all die Negativität. Beobachtet mal einen Moment lang einen Ameisenhügel – er entsteht, weil Teile einer Maschinerie, die wir gar nicht verstehen, unglaublich schwere Lasten schultern. So etwas fasziniert mich und stimmt demütig. Für manche mag das langweilig klingen, doch wer Energie aus den täglichen Wundern des Lebens zieht, verspürt mehr davon.

„Es war ein kleines Ding mit großer Wirkung.“

FJ: Heute bin ich komplett krebsfrei. Ich glaube, es hat mir geholfen, als Person zu wachsen – was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ich wollte nie mehr darüber sprechen, als ich es getan habe; will keine Aufmerksamkeit deshalb. Öffentlich kommuniziert habe ich es, weil ich mich für gesund hielt. Die Diagnose schockierte mich. Ich wollte sicherstellen, dass andere Frauen solche Tests ernst nehmen und nicht glauben, sie könnten so etwas nicht bekommen, weil sie jung oder in guter Verfassung sind, sich gesund ernähren und Sport machen.

Ich war in richtig guter Form, hatte gerade Gewicht verloren, trainierte und tourte einige Wochen zuvor mit Nightwish durch Südamerika. Es war ein kleines Ding mit großer Wirkung. Zum Glück konnte es nie richtig groß werden, weil es früh erkannt wurde, sonst hätte das Ergebnis ganz anders ausfallen können. Früherkennung ist wichtig, deshalb habe ich öffentlich darüber gesprochen.

„Ruhm ist wie dünnes Eis.“

FJ: Ich versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken. Es war nie mein Plan, ein Vorbild zu werden, ich wollte einfach nur Sängerin sein. Mein Fokus im Leben liegt darauf, Musik zu machen, Songs zu schreiben und tolle Auftritte zu absolvieren. Wenn ich die von meinen Fans verliehene Stimme zu etwas Wichtigem erheben kann, mache ich das – sei es über Krebs oder wie mit Nightwish über den World Trust Fund, eine tolle Organisation, die uns hilft, unseren Garten zu erhalten, wie es Tuomas so poetisch ausdrückt. Doch Ruhm ist wie dünnes Eis. Ich genieße diesen Teil des Jobs gar nicht so sehr, er wird einem von anderen zugeschrieben.

Wenn einen Leute auf ein Podest heben, kann man das klug einsetzen. Das beinhaltet viel Liebe und Vertrauen, was ich zurückgeben will. Deshalb nutze ich seit der Pandemie auch Social Media in dieser Form: Ich zeige dort eine andere Seite von mir, will mein Privatleben aber nicht ausbreiten. Meine Töchter und Familie haben nichts damit zu tun, dass ich Sängerin von Nightwish und Solokünstlerin bin. Ich will beide Welten getrennt halten. Bisher respektieren die Menschen das.

