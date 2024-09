Im Vorfeld der Veröffentlichung des zehnten Nightwish-Albums YESTERWYNDE stellt sich Bandchef Tuomas Holopainen unseren Fragen.

Nightwish-Chef Tuomas Holopainen hat sich für euch auf unsere Couch gesetzt und beantwortet diverse Fragen. Erfahrt aus seinem Mund, was der Albumtitel YESTERWYNDE bedeutet und inwieweit das neue Album mit den vorherigen zusammenhängt. Zudem äußert er sich, welche spezielle Bedeutung YESTERWYNDE als zehntes Nightwish-Werk für ihn hat und in welcher Ära der Weltgeschichte er am liebsten leben würde.