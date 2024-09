Linkin Park-Rapper Mike Shinoda hat beim Gig in Kia Forum in L.A. womöglich auf die Grundsatzkritik von Jaime Bennington geantwortet.

Für Linkin Park steht am heutigen Montag, den 16. September 2024 die nächste Liveshow an -- in New York. Zuletzt spielte die Gruppe im Kia Forum in Los Angeles. Gegen Ende jenes Konzerts sagte Band-Chef Mike Shinoda etwas zum Publikum, das man so interpretieren kann, als ob es eine Botschaft an Chester Benningtons Sohn Jaime gewesen wäre. Auf in die Zukunft Denn Letzterer warf dem Linkin Park-Multitalent vor, "das Leben und Vermächtnis meines Vaters in Echtzeit während eines Bandinterviews ausgelöscht" zu haben. Ebenfalls kritisierte Jaime, dass Shinoda seine "langjährige Freundin Emily Armstrong als Ersatz für Chester Bennington angeheuert" hat, obwohl er…