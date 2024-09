Nightwish: Floor Jansen würde gerne mit Lzzy Hale arbeiten

In einem Interview mit ‘The Charismatic Voice’ sprach Nightwish-Sängerin Floor Jansen über ihren Wunsch, mit der Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale zusammenzuarbeiten.

Nightwish: Floor Jansen bewundert Lzzy Hale

Empfehlung der Redaktion Halestorm: Neues Album erscheint vielleicht 2025 Hard Rock Das letzte Studioalbum von Halestorm liegt zwei Jahre zurück. Schlagzeuger Arejay Hale hat bezüglich neuen Materials jedoch gute Neuigkeiten. „Ich würde gerne mit Lzzy Hale zusammenarbeiten. Wir haben uns einmal auf einem Festival in Großbritannien getroffen. Und da war ich ein bisschen nervös, denn seit ich das erste Mal ‘I Miss The Misery’ (THE STRANGE CASE OF…, 2012 – Anm.d.A.) gehört habe, war ich von ihr begeistert“, so Jansen.

Bereits 2023 erklärte Jansen im britischen METAL HAMMER ihre Bewunderung für Floor Jansen und nannte IN THE STRANGE CASE OF… als eines der zehn Alben, die ihr Leben verändert hätten. Damals sagte sie: „Ich bin mir nicht sicher, wie ich auf ‘I Miss The Misery’ gestoßen bin. Aber das war das erste, was ich von Halestorm gehört habe. […] Ich dachte nur: ‚Verdammt, das ist gut!‘ Es ist sehr amerikanisch produziert und […] ziemlich kitschig, aber es funktioniert total.“

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Lzzy Hale covert ‘Crawling’ Nu Metal Halestorm-Frontröhre Lzzy Hale hat den Linkin Park-Klassiker ‘Crawling’ gecovert — ausgerechnet jetzt, da die Band etwas für Donnerstag geplant hat. Ich habe sie live gesehen und wunderte mich, wie ihre Stimme das bloß überlebt. Sie schreit, tritt und grunzt. Alles, was sie tut, ist super cool. Lzzy ist ein Kraftpaket. Sie steht für Weiblichkeit in einer Männerwelt und beschreibt ihre Gefühle in ihren Texten ziemlich treffend.“

