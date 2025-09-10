Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Floor Jansen: Religion für Völkermorde verantwortlich

Floor Jansen mit Nightwish beim Rockavaria 2016
Floor Jansen mit Nightwish beim Rockavaria 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Floor Jansen kann mit dem Christentum als Religion wenig bis gar nichts anfangen, vielmehr die Nightwish-Sängerin sie sogar gefährlich.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Floor Jansen macht die organisierte Religion für „die schlimmsten Völkermorde und die schrecklichsten Situationen in der Geschichte der Menschheit“ verantwortlich. Dies gab die Nightwish-Frontfrau, welche mit Sabaton-Schlagzeuger Hannes Van Dahl verheiratet ist, in einem aktuellen Interview mit Brocarde zu Protokoll.

Gefährliche Religion

Zunächst erzählte Floor Jansen davon, wie sie im Umfeld von Religion aufwuchs: „Ich glaube, ich habe mich von Anfang an gewundert. Da gab es so viel Widersprüche. Auf der einen Seite sagen sie Gott dreht sich um Liebe — und dann kommt man in die Kirche, und das erste, was man sieht, ist ein toter Mann, der an ein Kreuz genagelt ist und furchtbar gelitten hat. Wenn das nicht schon schrecklich genug ist, wurde es wegen unserer Sünden gemacht. Also muss man sich schuldig dafür fühlen. Tut mir leid, aber wo ist die Liebe? Dann muss ich seinen Körper essen und sein Blut trinken. Ich finde das verdammt widerwärtig.“

Zur göttlichen Liebe passen obendrein auch das Konzept der Sünde und die Schrecken der Hölle nicht, führt Floor Jansen weiter aus: „Je mehr ich über Religion gelernt habe, desto mehr fragte ich mich, warum bestimmte Weisheiten auf einem Buch fußen, das jemand vor tausenden Jahren geschrieben hat. Interpretationen über Interpretationen wurden gemacht. Manche Leute nehmen es komplett wörtlich, was zu allen möglichen Schwierigkeiten führt. Von organisierter Religion ganz zu schweigen, die einfach die schlimmsten Völkermorde und die schrecklichsten Situationen in der Geschichte der Menschheit auslöst.“

Nightwish Since 1996 (Version 2021) T-Shirt
Nightwish Since 1996 (Version 2021) T-Shirt Für € 19,49 bei Amazon kaufen

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Floor Jansen nightwish organisiert Religion verantwortlich Völkermord
Marilyn Manson: Ein abgetrennter Kuhkopf als Protest
Marilyn Manson
In Mexiko gab es kürzlich Proteste gegen einen Auftritt von Marilyn Manson. Dabei wurde es auch etwas unappetitlich.
Erneut wurden Stimmen gegen einen Auftritt von Marilyn Manson laut – diesmal in Mexiko. Ricardo Gallardo Cardona, Gouverneur von San Luis Potosí, buchte Manson für einen Auftritt auf dem jährlichen Jahrmarkt des Bundesstaats am 10. August, was bei religiösen und konservativen Teilen der Bevölkerung zu deutlichen Gegenreaktionen führte. Manson für Meinungsfreiheit Der Gouverneur habe mit diesem Auftritt ein Zeichen setzen wollen, wie er Billboard erzählt. Er wollte, dass Manson auftritt, um „die Meinungsfreiheit zu verteidigen“ und die „konservative Denkweise“ eines Teils der mexikanischen Bevölkerung zu ändern. Cardona glaubt, dass Mexiko einen „kulturellen Rückstand“ hat. „Wenn er bereits in Rom, der…
Weiterlesen
Zur Startseite