Schauspieler Javier Bardem machte neulich schon von sich reden, als ein kurzes Video davon in den Sozialen Netzwerken kursierte, in dem zu sehen war, wie er während eines Judas Priest-Konzerts abging. Nun war der 56-Jährige in ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ zu Gast (um Werbung für seinen neuen Film ‘F1’ zu machen) und plauderte dort über seine Leidenschaft für dem Heavy Metal. Bei dieser Gelegenheit gab der Spanier auch zu Protokoll, welche Musikgruppen er gerne auflegt.

Beide Daumen nach oben

Auf den Besuch der Judas Priest-Show angesprochen, erzählte Javier Bardem: „Judas Priest spielten in Madrid. Ich habe meine Freunde angerufen, und sie sagten: ‚Nein, ich muss bei meinen Kindern bleiben.‘ Oder: ‚Nein, ich muss lernen.‘ Tschüs! Also bin ich alleine hingegangen. Sie haben mir einen Platz gegeben, der in der Mitte der Menge, aber ein bisschen privater war. In der Nähe gab es eine Toilette für den Fall, dass ich pinkeln musste. Denn wir Heavy Metal-Leute müssen auch pinkeln.“ Daraufhin fragte Fallon den Darsteller, ob er ein Metalhead sei, worauf dieser entgegnete: „Oh, ja!“

Des Weiteren bohrte der Moderator nach, welche Bands sich Javier Bardem gerne anhört. „Ich bin 56 Jahre alt, also Led Zeppelin, Deep Purple, all die Klassiker — AC/DC, Metallica, Pearl Jam. Mir gefallen auch Slipknot, mir gefallen Pantera, neue Sachen gefallen mir auch: Bad Omens. Ich liebe Bad Omens. Iron Maiden — such dir was aus!“ Alsdann packte Bardem eine Anekdote aus, wie er kürzlich von Brad Pitt auf Anregung von U2-Sänger Bono zum Dublin-Konzert von Bruce Springsteen einladen wurde. „Ich habe so getan, als ob es nur ein Tag im Büro von mir ist — nur mit Bono, Bruce Springsteen und Brad Pitt.“

—

