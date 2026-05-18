Blind Guardian haben Großes vor. Die Power-/Prog-Metaller vom Niederrhein schmieden derzeit höchst eifrig an ihrer Zukunft. Konkret werkelt das Quartett an zwei Vorhaben. Auf der einen Seite befassen sich Sänger Hansi Kürsch, Lead-Gitarrist André Olbrich, Rhythmusgitarrist Markus Siepen und Schlagzeuger Frederik Ehmke mit Musik für ihre mittlerweile zwölfte Platte. Auf der anderen Seite gibt es geschäftliche Neuigkeiten.

Klare Prioritäten

„Wir haben hinter den Kulissen an einem riesigen Projekt gearbeitet, das die tatsächliche Zukunft von Blind Guardian prägen wird“, schreiben die Krefelder in den Sozialen Medien. „Und wir sind mehr als begeistert, euch endlich in unsere Pläne einzuweihen.“ Frontmann Kürsch hatte kürzlich schon in einem ersten Video ausgeplaudert, dass die Musiker gerade mit dem Songwriting für ein neues Studioalbum begonnen haben, und dass dies vermutlich noch ungefähr fünf Monate andauern wird. Die Vorproduktion für den Longplayer soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein.

Im zweiten Video wird Hansi konkreter: „Anfang 2027 sollte eine komplette Produktion im Gange sein. Das zu sagen bedeutet, dass es 2026 keine Konzerte von Blind Guardian geben wird. Ich glaube, das ist nicht mehr die größte Überraschung. Wie es momentan aussieht — und darüber bin ich bin ein bisschen traurig —, werden wir auch 2027 nicht dazu in der Lage sein, aufzutreten. Das ist schade, denn es ist unser 40. Jubiläum — und es wäre schön gewesen, ein paar Shows mit euch zu erleben. Doch Songwriting, Produktion und qualitativ hochwertige Musik gehen vor.

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Ich bin ziemlich überzeugt, dass wir euch mit etwas versorgen werden, worüber ihr sehr glücklich sein werdet. Es ist also unsere Entscheidung, uns auf nichts anderes als das Songwriting zu konzentrieren. Eine weitere aufregende Sache, die uns sehr auf Trab hält, ist: Wir bauen unsere eigene Plattenfirma auf. Spannende Zeiten liegen also vor uns. Dafür haben wir schon viel vorbereitet. Und es ist nun an der Zeit, ein wenig genauer zu verraten, was wir planen. Gebt uns auch hier wieder ein bisschen Zeit. Wir freuen uns. Ihr solltet euch freuen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bleibt dran.“

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