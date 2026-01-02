Im Oktober 2024 gab der damalige As I Lay Dying–Bassist und Klarsänger Ryan Neff seinen Ausstieg bekannt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nur wenige Tage später quittierten Tourmanager Alex Kendrick, die Gitarristen Ken Susi und Phil Sgrosso sowie Schlagzeuger Nick Pierce ihren Dienst. Die anstehende Europatournee wurde abgesagt. Logisch: Keine Band, keine Tour. Frontmann Tim Lambesis stand beinahe ein Jahr – zumindest öffentlich – alleine da.

Ken Susi schrieb damals, dass seine „persönlichen Moralvorstellungen“ auf die Probe gestellt worden seien. Nick Pierce gab an, sich von der Band distanzieren zu wollen, um seine „persönliche Gesundheit und Integrität zu bewahren.“ Nach und nach kamen immer mehr Dinge ans Licht, die ein äußerst gewalttätiges und gestörtes Bild von Lambesis zeichnen. Erst kürzlich gab Dany Ciara (vormals Lambesis) ein ausführliches Interview, wo sie über die turbulente Beziehung zu ihrem Ex-Mann sprach. Dabei gestand sie auch, Polizei und Staatsanwaltschaft angelogen zu haben.

Zweite Chancen

Im Interview mit Metal Drummers United äußert sich auch Nick Pierce erstmals zu den Ereignissen und die Gründe für seinen Abgang. Im Gespräch macht Pierce deutlich, wem er die Verantwortung für das Auseinanderbrechen der Band zuschreibt. „Uns war teilweise bewusst, in welche Schwierigkeiten wir uns mit Tims Vergangenheit begeben würden.“ 2022, als Susi, Neff und Pierce As I Lay Dying beitraten, seien sie jedoch noch „ziemlich euphorisch“ gewesen. „Wir sind also quasi blindlings hineingegangen und haben auf das Beste gehofft und darauf, dass sich Tim verändert hatte, und zwar zum Besseren“, erklärt der Schlagzeuger, der praktischerweise (zusammen mit Ken Susi) noch ein Engagement bei Unearth hat.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der anfängliche Optimismus hielt nicht lange an. Pierce erklärt, dass er fest an zweite Chancen glaube, und verweist dabei auf Freundschaften mit ehemaligen Drogenabhängigen und Straftätern. „Das war meine zweite Chance für Tim. Er hat sie total vergeigt. Komplett vergeigt. Er hat echt dumme Entscheidungen getroffen.“ Die Nachricht über den Ausstieg seiner Kollegen erreichte Nick Pierce an seinem Geburtstag. „Es war eine beschissene Situation. Innerhalb von 24 oder 48 Stunden ging es von der Vorstellung, auf Europatournee zu gehen, zur Erkenntnis, dass die Band auseinanderfällt – alles wegen dem Scheiß, den Tim verzapft hat.“

Obwohl Pierce angibt, dass er die Situation nicht endlos wieder aufwärmen wolle, verbirgt er seine Frustration und sein Bedauern nicht. „Ich habe dieses Mal dem falschen Kerl vertraut, und alle anderen auch.“ Schlussendlich hofft der Drummer, dass die neue Besetzung von As I Lay Dying nicht dasselbe Schicksal ereilt. Für Tim Lambesis wünscht er sich, dieser „würde sich endlich Hilfe suchen“.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.