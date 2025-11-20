Die Band ist offenbar zurück, von der keiner es gedacht hätte – und zwar schon mit Single Nummer zwei. Am 19.11.2025 folgte ‘If I Fall’ auf die im Oktober erschienenen Single ‘Echoes’.

Keine Spur von Reue

Tim Lambesis, Sänger und einzige Konstante der Band-Geschichte As I Lay Dyings, kommentierte die Veröffentlichung: „Ich habe die erste Version von ‘If I Fall’ geschrieben, bevor ich überhaupt das neue Line-up auf die Beine gestellt hatte. Ich wusste, der Song hat echtes Potenzial. Und dieses Potenzial wuchs mit jedem Musiker, der dazukam – jeder brachte etwas mit, das das, was ich begonnen hatte, weiterbrachte. Die neue Single zeigt, was musikalisch mit frischer Energie möglich ist, und lyrisch steht sie für die Art von Menschen, die ich jetzt für dieses nächste und beste Kapitel um mich herum haben will.“

Lyrisch scheint sich Tim Lambesis in seinem neuesten Musikstück mit den Geschehnissen der Vergangenheit zu beschäftigen. Von Reue ist hier jedoch keine Spur. Vielmehr stellt sich der Sänger mit seinem Text in die Opferrolle. So singt er von Verrat und vom Verlassenwerden. Zu Beginn des Songs heißt es: „Ich singe für die Gebrochenen, weil ich ein gebrochener Mann bin. Ich singe für die Gefallenen, weil ich einer bin. Ich weiß, wie es ist, verlassen zu werden von denen, von denen man dachte, sie seien Freunde, aber denen man nie wichtig war.“

Die Geschichte von As I Lay Dying ist über die letzten sieben Jahre von zahlreichen Auf und Abs geprägt worden. Die Band durchlief Line-up-Wechsel und Auflösungen. Im Oktober letzten Jahres kam es unverhofft zu einem Ausstieg aller Band-Mitglieder, der Sänger Tim Lambesis plötzlich allein dastehen ließ. Die zu diesem Zeitpunkt anstehende Tournee wurde abgesagt.

In den Wochen danach machte das Gerücht die Runde, Lambesis sei seiner dritten Ehefrau gegenüber gewalttätig gewesen. Die Betroffene dementierte dies jedoch und nahm ihren zu diesem Zeitpunkt Noch-Ehemann in Schutz. Dann tauchten Videos auf, in denen sich der Sänger ihr und seinem Hund gegenüber gewalttätig verhielt, woraufhin er die Dinge umdrehte seine Frau öffentlich der häuslichen Gewalt beschuldigte. Die beiden trennten sich.

Neuer Versuch

Tim Lambesis ist die einzige Konstante der Band, die schon früher unter den Handlungen ihres Frontmanns litt: Im Mai 2014 wurde er zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Lambesis hatte einem vermeintlichen Auftragskiller, der sich – zum Glück aller Beteiligten – als Polizist entpuppte, 1.000 US Dollar für den Mord an seiner ersten Ehefrau geboten. Er wurde vorzeitig entlassen.

Die Rückkehr der Band in ursprünglicher Besetzung sorgte für Skepsis, zumal Ex-Gitarrist Nick Hipa Lambesis als „Soziopathischen Narzissten, der dringend Therapie braucht“, beschrieb. Lambesis selbst bereute die Tat öffentlich.

Nun sind As I Lay Dying also erneut zurück. Möchte man dem Gesagten ihres umstrittenen Frontmanns Glauben schenken, endgültig. Wie Lambesis das neue Line-up auf die Beine gestellt hat, ist unklar, denn dabei sind Musiker, die längst in der Musikszene verankert sind: Es besteht aus Northtale-, Doro- und I Am Morbid-Gitarrist Bill Hudson und Don Vedda an der Gitarre, Ex-Morbid Angel– und aktueller I Am Morbid-Schlagzeuger Tim Yeung sowie Sänger und Bassist Chris Clancy von Mutiny Within. Zuletzt spielten As I Lay Dying unter anderem Konzerte in Würzburg und Saarbrücken.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.