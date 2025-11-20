Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Neue Single inszeniert Tim Lambesis als Opfer

Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle
Tim Lambesis mit As I Lay Dying am 3. Oktober 2019 in der Berliner Columbiahalle
Foto: Redferns, Frank Hoensch. All rights reserved.
von
Nach ihrer Wiedergeburt veröffentlichen As I Lay Dying die zweite Single in neuer Besetzung. Am 19. November erschien ein Musikvideo.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Die Band ist offenbar zurück, von der keiner es gedacht hätte – und zwar schon mit Single Nummer zwei. Am 19.11.2025 folgte ‘If I Fall’ auf die im Oktober erschienenen Single ‘Echoes’.

Keine Spur von Reue

Tim Lambesis, Sänger und einzige Konstante der Band-Geschichte As I Lay Dyings, kommentierte die Veröffentlichung: „Ich habe die erste Version von ‘If I Fall’ geschrieben, bevor ich überhaupt das neue Line-up auf die Beine gestellt hatte. Ich wusste, der Song hat echtes Potenzial. Und dieses Potenzial wuchs mit jedem Musiker, der dazukam – jeder brachte etwas mit, das das, was ich begonnen hatte, weiterbrachte. Die neue Single zeigt, was musikalisch mit frischer Energie möglich ist, und lyrisch steht sie für die Art von Menschen, die ich jetzt für dieses nächste und beste Kapitel um mich herum haben will.“

Lyrisch scheint sich Tim Lambesis in seinem neuesten Musikstück mit den Geschehnissen der Vergangenheit zu beschäftigen. Von Reue ist hier jedoch keine Spur. Vielmehr stellt sich der Sänger mit seinem Text in die Opferrolle. So singt er von Verrat und vom Verlassenwerden. Zu Beginn des Songs heißt es: „Ich singe für die Gebrochenen, weil ich ein gebrochener Mann bin. Ich singe für die Gefallenen, weil ich einer bin. Ich weiß, wie es ist, verlassen zu werden von denen, von denen man dachte, sie seien Freunde, aber denen man nie wichtig war.“

Die Geschichte von As I Lay Dying ist über die letzten sieben Jahre von zahlreichen Auf und Abs geprägt worden. Die Band durchlief Line-up-Wechsel und Auflösungen. Im Oktober letzten Jahres kam es unverhofft zu einem Ausstieg aller Band-Mitglieder, der Sänger Tim Lambesis plötzlich allein dastehen ließ. Die zu diesem Zeitpunkt anstehende Tournee wurde abgesagt.

In den Wochen danach machte das Gerücht die Runde, Lambesis sei seiner dritten Ehefrau gegenüber gewalttätig gewesen. Die Betroffene dementierte dies jedoch und nahm ihren zu diesem Zeitpunkt Noch-Ehemann in Schutz. Dann tauchten Videos auf, in denen sich der Sänger ihr und seinem Hund gegenüber gewalttätig verhielt, woraufhin er die Dinge umdrehte seine Frau öffentlich der häuslichen Gewalt beschuldigte. Die beiden trennten sich.

Neuer Versuch

Tim Lambesis ist die einzige Konstante der Band, die schon früher unter den Handlungen ihres Frontmanns litt: Im Mai 2014 wurde er zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Lambesis hatte einem vermeintlichen Auftragskiller, der sich – zum Glück aller Beteiligten – als Polizist entpuppte, 1.000 US Dollar für den Mord an seiner ersten Ehefrau geboten. Er wurde vorzeitig entlassen.

Die Rückkehr der Band in ursprünglicher Besetzung sorgte für Skepsis, zumal Ex-Gitarrist Nick Hipa Lambesis als „Soziopathischen Narzissten, der dringend Therapie braucht“, beschrieb. Lambesis selbst bereute die Tat öffentlich.

Nun sind As I Lay Dying also erneut zurück. Möchte man dem Gesagten ihres umstrittenen Frontmanns Glauben schenken, endgültig. Wie Lambesis das neue Line-up auf die Beine gestellt hat, ist unklar, denn dabei sind Musiker, die längst in der Musikszene verankert sind: Es besteht aus Northtale-, Doro- und I Am Morbid-Gitarrist Bill Hudson und Don Vedda an der Gitarre, Ex-Morbid Angel– und aktueller I Am Morbid-Schlagzeuger Tim Yeung sowie Sänger und Bassist Chris Clancy von Mutiny Within. Zuletzt spielten As I Lay Dying unter anderem Konzerte in Würzburg und Saarbrücken.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

As I Lay Dying Gefängnis häusliche Gewalt Line-Up neue Single Tim Lambesis
Jay Weinberg meldet sich mit erster Solo-Single
Ex-Slipknot-Drummer Jay Weinberg am 4. Februar 2024 bei der Verleihung der Grammy Awards
Jay Weinberg lässt seinen kryptischen Andeutungen Taten folgen: Am 20. November veröffentlichte er sein Solodebüt ‘Sandstone’.
Am 20.11.2025 veröffentlichte der Ex-Slipknot- und aktuelle Suicidal Tendencies-Schlagzeuger Jay Weinberg seine erste Solo-Single ‘Sandstone’. Deafheaven-Sänger George Clarke lieh dem Track seine Stimme. Den offiziellen Visualizer gibt es unten. Versteckte Botschaften Wie METAL HAMMER berichtete, gab Weinberg in einer im Juli erschienenen Podcast-Folge des Podioslave Podcast an, neben seiner aktuellen Band Suicidal Tendencies an Solomusik zu arbeiten: „Ich arbeite an einem, nennen wir es mal, Soloalbum. Es ist natürlich nicht wirklich solo, das heißt, nicht nur ich allein arbeite daran, aber ich spiele alle Instrumente darauf und arbeite mit vielen unterschiedlichen Sängern zusammen.“ Am 10. November folgte eine kryptische Botschaft,…
Weiterlesen
Zur Startseite