Tim Lambesis (As I Lay Dying): Neue Songs mit neuer Band veröffentlicht

auch interessant

‘Bone By Bone’ und ‘Reintroduction’ – das sind die ersten beiden Titel von Born Through Fire. Bei ‘Reintroduction’ handelt es sich eher um eine Sound-epische Aufmachung der Band, die am Anfang des Musikvideos zu ‘Bone By Bone’ eingesetzt wird, und weniger um einen eigenständigen Song. In knapp sieben Minuten stellt die neugegründete Band ihr musikalisches Können unter Beweis und erntet durch und durch positives Feedback.

[Meldung vom 8.11.2021]: As I Lay Dying-Sänger Tim Lambesis kündigte kürzlich die Gründung seines neuen Projekts namens Born Through Fire an. Wolves At The Gate-Gitarrist Joey Alarcon ist unter anderen Teil der Gruppe.

Was die musikalische Ausrichtung von Born Through Fire anbelangt, erklärt Lambesis: „Die beste Beschreibung, die ich von einem engen Freund, der unser Zeug gehört hat, bekommen habe, ist diese… Es ist cineastisch, heavy und modern, hat aber gleichzeitig immer noch klassische Metal-Throwback-Elemente.“ Das Snippet, das die Band auf Instagram teilte, erinnert stark an Slipknots ‘Psychosocial’, doch mit groovigerer Brise. Aber hört selbst.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Born Through Fire (@bornthroughfire)