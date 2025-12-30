Im Oktober 2024 sorgte der Band-Super-GAU bei As I Lay Dying für ordentlich Furore. Kurz vor der anstehenden Tournee verließen sämtliche Mitglieder plus Tourmanager die Band, und Sänger Tim Lambesis stand plötzlich allein da. In den darauffolgenden Wochen häuften sich Vorwürfe samt Videos, die ein äußerst gewalttätiges und gestörtes Bild von Lambesis zeichnen. Auch jetzt, mehr als ein Jahr später, kommen weitere Details ans Licht.

Hilflosigkeit

Dany Ciara (vormals Lambesis) steht im Zentrum der immer noch aktuellen Missbrauchsvorwürfe, die zum Exodus von As I Lay Dying führten. Im BREWtally Speaking Podcast spricht Ciara über die turbulente Beziehung mit Tim Lambesis. Zunächst geht Ciara auf eine Anschuldigung gegen sich selbst ein, „nämlich dass ich ihn mit einem Messer durchs Haus gejagt habe“, und gibt zu: „Ich kann bestätigen, dass ich mehr als einmal ein Messer gegen ihn gezogen habe.“

Dies sei jedoch nur zur Selbstverteidigung gewesen, um ihren sehr viel größeren und schwereren Ex-Mann auf Abstand zu halten. „Dafür schäme ich mich nicht“, erklärt Ciara. Schließlich habe sie irgendwann schon im Vorfeld gespürt, wann eine Situation eskalieren würde.

Auch soll das einstige Paar immer mal wieder Mitbewohner gehabt haben – „viele davon Männer, mit denen Tim im Gefängnis Zeit verbracht hatte.“ Ciara erzählt weiter: „Wenn ich nicht einwilligte, nicht mehr wütend auf ihn zu sein oder mich nicht so zu verhalten, wie er es wollte, eskalierte die Situation. Er hielt mich fest. Er würgte mich – wofür ich Beweise habe. Einer seiner angeblichen Zeugen war im Haus, während ich aus Leibeskräften um Hilfe schrie.“ Geholfen habe ihr der ominöse Mitbewohner jedoch nicht. Stattdessen riefen Nachbarn die Polizei.

Manipulation & Erpressung

Nach mehreren Polizeieinsätzen aufgrund von Anrufen wegen häuslicher Gewalt sei Tim Lambesis festgenommen worden. Um die Einstellung des Verfahrens zu erreichen, habe Ciara jedoch bei der Staatsanwaltschaft interveniert, was sie wie folgt begründet: „Er war völlig außer sich, weil eine Anklage seine Karriere und seine Reisen beeinträchtigen könnte. Ich hätte damals alles getan, um ihn zu schützen.“ Also erklärte sie, die Polizei angelogen zu haben und alles ihre Schuld gewesen sei, „obwohl er mich körperlich angegriffen hatte. Ich war sogar bereit, mich verhaften zu lassen, nur um ihn zu schützen.“

Auch geht Dany auf das Video ein, in dem Lambesis einen Hund tritt, schlägt und mit geballten Fäusten auf ihn zugeht, woraufhin der Hund verängstigt zurückweicht. „Er hat das getan, weil er ein Arschloch ist und meine Hunde gerne misshandelt hat, nicht weil der Hund auf die Couch gekackt hat.“ Außerdem: „Wenn er wütend auf mich war, ließ er seinen Frust an meinen Hunden aus.“ Auch habe er ihr 20.000 US-Dollar geboten, um ihre Hündin loszuwerden. Tim Lambesis reagierte natürlich prompt auf die fast vierstündige Podcast-Folge und dreht den Spieß natürlich erneut um. Somit steht weiterhin Aussage gegen Aussage.

