METAL HAMMER präsentiert: Kataklysm

Kataklysm-Summer-Breeze-16-08-2023-05
Kataklysm @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Kataklysm kommen zusammen mit Vader und Blood Red Throne im März 2026 für 14 Termine nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.
METAL HAMMER präsentiert:

Kataklysm + Vader + Blood Red Throne – Tour 2026

  • 03.03. CH-Genf, L’Usine
  • 10.03. A-Wien, Simm City
  • 11.03. München, Backstage Werk
  • 12.03. Heidelberg, Halle 02
  • 13.03. Memmingen, Kaminwerk
  • 14.03. CH-Pratteln, Z7
  • 15.03. Trier, Forum
  • 18.03. Hamburg, Markthalle
  • 20.03. Berlin, Festsaal Kreuzberg
  • 21.03. Leipzig, Hellraiser
  • 22.03. Bochum, Zeche
  • 24.03. Frankfurt, Batschkapp
  • 25.03. Braunschweig, Westand
  • 27.03. Bamberg, Brose Arena

Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets

Blood Red Throne kataklysm Live Präsentation Tour 2026 Tournee Vader
