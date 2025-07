Sehr bald erscheint das erste Biohazard-Album seit 2012. Heute dürfen wir erst einmal den Geburtstag ihres Debüts feiern.

1990 war Thrash lange keine Untergrundbewegung mehr. Metallica hatten zwei Jahre zuvor mit ...AND JUSTICE FOR ALL ihren kommerziellen Durchbruch erreicht, die Big Four spielten vor vollen Hallen, und der Zenit des Sub-Genres lag bereits in der Vergangenheit. Das erlaubte neuen Untergrundmusikern, einen Ausflug an die Oberfläche zu wagen. Grunge steckte in den Baby-Schuhen, und die Hardcore-Szene war äußerst lebendig. Mitten in dieser fragmentierten Musikwelt veröffentlichten Biohazard ihr Band-betiteltes Debütwerk, und ein neues Hardcore Punk-Sternchen war geboren. Waren Biohazard rassistisch? 1988 hatten sie bereits ihr Demo veröffentlicht, welches kreativerweise auch den Namen BIOHAZARD trägt. Aufgrund von kritisch wirkenden Texten und…