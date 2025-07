Premiere für neues Pop-Quiz: Wann war noch mal das erste Wacken Open Air?

Wann fand das erste Wacken Open Air statt? In welchem Beatles-Song wird ein Gitarrensolo rückwärts gespielt? Und womit hatte Bill Kaulitz vor 22 Jahren seinen ersten TV-Auftritt?

Eine dieser drei Fragen konnten fast alle beantworten, die beim ersten Pop-Quiz von Rolling Stone, Musikexpress und METAL HAMMER teilnahmen. Ratet mal, welche?

„Quiz & Shout“ heißt das neue Live-Format für Musik-Nerds und Just-for-Fun-Quizzer, das am Mittwochabend im „Wiener Blut“ in Berlin-Kreuzberg Premiere feierte. Ins Leben gerufen von Mediahouse Berlin, in dem die drei führenden Musikmarken erscheinen, unterstützt von Kruger Media. Zwei Stunden lang qualmten die Köpfe der rund 120 Gäste. Es galt, 41 Fragen in drei Runden zu beantworten, schnell und cool per Smartphone. Und schnell wurde klar: Es ist gar nicht so wichtig, wie viel jemand über Judas Priest, Bruce Springsteen oder Nina Chuba weiß, oder in welcher Großstadt Techno erfunden wurde und wie der Rap-Star Xatar mit bürgerlichem Namen hieß. Dabeisein ist alles – doofer Spruch, und er stimmt doch. Denn Mitmachen musste keine und keiner. Einige hatten einfach Spaß beim Zugucken und Zuhören. Und „Spaß“ war überhaupt das Wort des Abends, den hatten laut einer semirepräsentativen Blitzumfrage nahezu alle.

Auf den Leinwänden wechselten in Echtzeit und unter Jubel und Applaus die Platzierungen der 61 Rate-Asse, Antwort um Antwort, Runde um Runde. Lässig kommentiert von den langjährigen Radioeins-Moderatoren Silke Super und Torsten Groß. Ein bisschen ESC-Feeling bei Nüssen und Bier, Gelächter und Staunen, Geplauder – und auch etwas Networking. Kein Wunder, wenn Rolling-Stone-Chefredakteur Sebastian Zabel auf Moritz Trapp, den Chef der Universal-Catalogue-Abteilung trifft oder YouTube-Musikchefin Gudrun Schweppe auf Mediahouse-Geschäftsführer Michael Reiner.

Szene und Business treffen bei „Pop & Shout“ aufeinander, Musikerinnen und Labelmanager, Brand-Verantwortliche und Kreative. Groß und etwas kleiner. Apple Music und Napalm Records, Sony Music und Plastik im Ohr, Google und Cope, IFA und Gastspielreisen, Scholz & Friends und Selective Artists, Universal und Juumaokudo, Impericon und Perky Park, DreamHaus und No Cut – to name a few.

Und jetzt zum Spielbericht: Etwa die Hälfte der Show-Gäste nahmen am Quiz teil. Ganz stark und allseits bewundert übrigens das Popwissen von Mary Lou Hafner, die sich bei BMG um Artist Management und Development kümmert. Sie feierte lautstark ihre 54 Prozent richtige Antworten – und landete schließlich etwas unglücklich auf Platz 4, gleichauf mit Marc Seemann, aber etwas schlechterer Tempo-Punktezahl.

Die drei Besten der ersten drei Raterunden mussten sich in der Endrunde den Chefs der Redaktionen von Rolling Stone, Musikexpress und METAL HAMMER stellen. Ergebnis: Die vermeintlichen Musikpresse-Profis unterlagen schmachvoll gegen die glorreichen Drei aus dem Publikum: Maks Giordano, Robert Levine und Marc Seemann. Marc, Director Strategy & Business Development beim Konzertveranstalter DreamHaus, landete auf Platz 3 und gewann einen Marshall-Kopfhörer. Rob, Editor-at-Large bei der Musikbiz-Plattform Billboard, stürmte nach rasanter Aufholjagd auf Platz 2 (und bekam eine Marshall-Bluetooth-Box). Sieger des Abends mit 63% richtigen Antworten (und einem Dussmann-Gutschein) war am Ende Maks, der nicht nur ein ausgefuchster Musik-Nerd ist, sondern im Leben jenseits der Quizzerei einer der führenden Experten für digitale Strategien und Innovationsmanagement.

Die von Mediahouse Berlin mit Unterstützung von Kruger-Media veranstaltete Quiz-Party macht Lust auf mehr. Wann „Quiz & Shout“ in die nächste Runde geht, noch unklar. Sicher jedoch, dass ihr es hier erfahren werdet.

Ach ja, die Auflösung unserer Fragen vom Anfang: Das Wacken Open Air fand erstmals 1990 statt, auf „I‘m Only Sleeping“ ist George Harrisons Gitarrensolo rückwärts zu hören, und die Frage, die 90 Prozent der Quizzer richtig beantworten konnten, war die nach Bill Kaulitz‘ erstem TV-Auftritt – der war 2003 bei „Star Search“ mit „It’s Raining Men“ von den Weather Girls.

***

