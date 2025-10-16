Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ozzy: Back To The Beginning wird wohl regelmäßiges Festival

Schnappschuss während des mehrstündigen Live-Abschieds von Black Sabbath und Ozzy Osbourne im Villa Park am 5. Juli 2025 in Birmingham
Schnappschuss während des mehrstündigen Live-Abschieds von Black Sabbath und Ozzy Osbourne im Villa Park am 5. Juli 2025 in Birmingham
Foto: AFP via Getty Images, ANDY BUCHANAN. All rights reserved.
von
Das würde Ozzy Osbourne bestimmt freuen: "Back To The Beginning" scheint als wiederkehrendes Festival zurückzukommen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Ozzy Osbourne konnte beim „Back To The Beginning“-Festival am 5. Juli 2025 einen gebührenden Abschied von der Live-Bühne und seinen Fans feiern. Auch wenn der „Prinz der Dunkelheit“ 17 Tage danach durch einem Herzinfarkt ums Leben kam, scheint es das Open Air weiter zu geben. Dies berichtet zumindest die britische Zeitung The Mirror.

Nachfolger des Ozzfest?

Demnach hat die von Ozzy Osbourne gegründete Firma Monowise Ltd in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Marke für den Festival-Namen angemeldet. Dabei wurde rechtlicher Schutz sowohl für Live-Veranstaltungen als auch Merchandise beantragt. Des Weiteren soll hierzu auch eine Anmeldung im Vereinigten Königreich in Arbeit sein. All das deutet daraufhin, dass „Back To The Beginning“ als regelmäßiges Events (zumindest in den USA und Großbritannien) auferstehen könnte.

Ozzys eigene Festival-Tournee — das Ozzfest — gibt es bekanntlich nicht mehr. Ein wiederkehrendes „Back To The Beginning“ wäre somit ein Ersatz. Die Frage ist nur, wie es aufgezogen wird. Als rein kommerzielles Festival, bei dem Sharon, Kelly und Jack Osbourne die Nutznießer sind, hätte es das Event vermutlich schwierig. Wenn es wie das originale „Back To The Beginning“ eine gemeinnützige Veranstaltung wird oder zumindest Teile der Einnahmen gespendet werden, hätte es das Open Air sicher leichter.

Last Rites: (Deutsche Ausgabe)
Last Rites: (Deutsche Ausgabe) Für € 24,00 bei Amazon kaufen

Beim „Back To The Beginning“ diesen Sommer traten neben Ozzy Osbourne und Black Sabbath unter anderem Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Mastodon und Gojira auf. Den Gewinn teilen sich das Acorns Children’s Hospice, das Birmingham Children’s Hospital und die gemeinnützige Organisation Cure Parkinson’s. Darüber hinaus ist ein hundert Minuten langer Konzertfilm zu „Back To The Beginning“ in Arbeit.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Back To The Beginning Festival Marke Ozzy Osbourne regelmäßig UK USA
Roger Waters lästert über Ozzy, Jack Osbourne schießt zurück
Roger Waters (r.) und Jack Osbourne haben Beef
Momentan schlecht über Ozzy Osbourne zu reden, gleicht Blasphemie. Roger Waters war das anscheinend nicht klar.
Dass Roger Waters ein schwieriger Charakter ist, dürfte nichts Neues sein. Nun hat sich der frühere Pink Floyd-Musiker in die Nesseln gesetzt, indem er sich abfällig über Ozzy Osbourne geäußert hat. So kurz nach dem Tod der Black Sabbath-Legende, während die Familie des "Prinzen der Dunkelheit" noch trauert -- das zeugt von wenig Feingefühl. Und prompt hat der vehemente Israel-Kritiker auch einen Einlauf von Jack Osbourne kassiert. Deutliche Antwort Zunächst sinniert Roger Waters im The Independent Ink-Podcast darüber, dass der Mainstream so wenig über die politischen Aktivitäten von Jeremy Corbyn, dem ehemaligen Premierminister Großbritanniens, berichtet. Stattdessen bevorzugten es die Medien,…
Weiterlesen
Zur Startseite