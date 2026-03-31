Andy Brings (Ex-Sodom), ist ein umtriebiger Mensch. Wenn er nicht gerade für Die Partei kandidiert oder mit Double Crush Syndrome auf der Bühne steht, versucht er sich immer wieder als Regisseur. Gemeinsam mit der Infusionstherapiefirma Confido Care drehte der Gitarrist den Dokumentarfilm ‘Diagnose: Festivalfieber’ über Inklusion am Summer Breeze Festival.

Traumerfüllung

In einem geteilten Post heißt es: „Die Doku ,Diagnose Festivalfieber‘ erzählt die packende Geschichte der schwerkranken Yvonne, die – trotz knallharter Diagnose, dem Angewiesensein auf künstliche Ernährung, Stoma und Rollstuhl – gemeinsam mit ihrem Partner ihren Traum verwirklicht, erstmals ein mehrtägiges Metal-Festival zu besuchen.“

Brings und das Film-Team begleiteten Yvonne 2025 auf das Summer Breeze Open Air. Die Duisburgerin überlebte vor circa 9 Jahren multiples Organversagen und konnte sich trotz schwerer Depressionen wieder zurück ins Leben kämpfen. Hilfe bekam sie dabei besonders von ihrer Familie.

Herausforderungen

Der Film begleitet „Herausforderungen der Reisevorbereitung mit Freund Jörg, über medizinische Hürden, unvorhergesehene Komplikationen auf dem Festivalgelände bis hin zu hochemotionalen Momenten, die an ihrem Tiefpunkt beinahe zum Abbruch der Dreharbeiten führten.“

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Zu Wort kommen in der Dokumentation abgesehen von Yvonne und ihren Begleitern unter anderem Schmier von Destruction, Mitglieder von Blind Guardian sowie Summer Breeze-Chef Achim Ostertag, die „ihre Gedanken zu Inklusion, Leidenschaft und der besonderen Verbindung innerhalb der Szene“ teilen.

Unterstützung

Unterstützt wurden die Dreharbeiten außerdem auch von Confido Care, die ambulante Infusionstherapie anbieten. „Durch die deutschlandweite Arbeit von Confido können Patientinnen und Patienten wie Yvonne ambulant versorgt und ernährt werden, anstatt stationär im Krankenhaus. Dies ermöglicht ihnen eine enorme Freiheit und einen annähernd ,normalen‘ Alltag“, heißt es weiter in der Beschreibung des Posts.

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Die Premiere von ‘Diagnose: Festivalfieber’ soll am 22. Juli im Eulenspiegel Kino in Essen und auf YouTube Stattfinden. Dort ist der Film auch nach der Premiere zu sehen. Den Ticket-Vorverkauf gibt es hier.

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