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LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW wird erneut veröffentlicht

Slipknot im Jahr 2004
Slipknot im Jahr 2004
Foto: Redferns, Mick Hutson. All rights reserved.
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Das Slipknot-Nebenprojekt LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW wird bald erneut physisch auf Vinyl und CD veröffentlicht.
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Bis jetzt war LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW von dem Slipknot-Nebenprojekt nur als limitierte Record Store Day-Version auf Platte erhältlich. Wer das Album da noch nicht abstauben konnte, hat nun die Chance, auf der offiziellen Website des Projekts zuzugreifen.

Limitierte Pressungen

Das Album wird am 12. Juni in sechs neuen Vinylvarianten veröffentlicht sowie einer Digipak-CD. Auf Platte gibt es das Album in den Versionen Blue Transparent Leaf-Filled (limitiert auf 250 Stück), Clear Purple (limitiert auf 500 Stück), Bubblegum Pink (limitiert auf 1.000 Stück), Silver Nugget (limitiert auf 500 Stück), Golden Pearl (limitiert auf 750 Stück) und Eco Black. Zum Vergleich: Die Record Store Day-Auflage von LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW war weltweit auf circa 3.500 Stück limitiert.

Die mit Blättern gefüllte Pressung liegt preislich bei ungefähr 88 Euro. Alle anderen Varianten kosten um die 23 Euro. Die CD liegt bei 13 Euro. Bis auf die Eco Black und Bubble Gum Pink Vinyl sowie das Digipak scheinen jedoch aktuell alle Produkte vergriffen zu sein.

Nicht ganz Slipknot

Aufgenommen wurde das mysteriöse Album 2008 von Slipknot-Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan, Sänger Corey Taylor, DJ Sid Wilson und Gitarrist Jim Root, als die Band an ALL HOPE IS GONE arbeitete. In zwei der zehn Lieder trägt Lacuna Coil-Frontfrau Christina Scabbia zusätzlichen Gesang bei.

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Von einem Fan wurde die Musik so beschrieben, dass viele der Lieder ähnlich wie auf VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) (2004) seien, nur ohne dessen Metal-Anteil. Die Stimmung der Lieder sei zweifellos wie bei Slipknot, nur ohne Schreien und Doublebass. Ob das Album in Zukunft auch noch digital auf Streaming-Portalen veröffentlicht wird, ist nach wie vor unklar.


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Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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