Slipknot verschieben LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW abermals

Slipknot, Clown
M. Shawn "Clown" Crahan mit Slipknot am 14. Dezember 2024 in Leeds, England.
Foto: Redferns via Getty Images, Andrew Benge. All rights reserved.
von
Es wirkt schon fast wie eine Posse, wenn Slipknot über LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sprechen. Ob das Album jemals erscheinen wird?
Seit Jahren verspricht Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“, dass die mysteriöse Slipknot-Platte namens LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW veröffentlicht werden soll, doch bislang ist nichts dergleichen passiert. Zuletzt versicherte er den wartenden Fans im Dezember 2024, dass der Release für 2025 vorgemerkt sei. Alles sei fertig, der Rest liege nicht mehr in seiner Hand.

Damals erklärte Crahan gegenüber NME: „Ich habe gesagt, dass es 2024 kommen würde, und ich habe mein Bestes gegeben, um es dieses Jahr zu schaffen. Was ich sagen kann, ist, dass ich Corey vor zwei Tagen das endgültige Kunstwerk gezeigt habe. Es passiert, aber aufgrund von Weihnachten, Neujahr und der Art und Weise, wie das Geschäft läuft, kann ich es dieses Jahr leider nicht reinschieben. Aber ihr habt mein Wort!“ Passiert ist… wieder nichts.

Fortsetzung folgt

Während einer kürzlich abgehaltenen Fragerunde bei Discord erklärte der kreative Kopf von Slipknot: „Fangen wir mit LOYW an. Ich weiß, ich habe allen gesagt, es würde dieses Jahr erscheinen. Es tut mir sehr leid, dass es nicht geklappt hat. Bei unserer Kunst kommt immer wieder etwas dazwischen. Ich möchte euch versichern, dass 2026 das Jahr ist. Es ist einfach an der Zeit, und ich habe es selbst satt, zu warten. Habt Vertrauen. Versprochen.“

Es ist nicht allzu verwunderlich, dass Crahans Versprechen mittlerweile nicht mehr ernst genommen werden. In zahlreichen Kommentaren im Netz wird sich darüber lustig gemacht, dass er in Zukunft immer wieder dasselbe Statement erneut abgeben wird und stets nur die Jahreszahlen austauscht.

All Hope Is Gone (10th Anniversary)
All Hope Is Gone (10th Anniversary) Für € 15,99 bei Amazon kaufen

2019 beschrieb Frontmann Corey Taylor die Songs als „sehr pathetisch, energetisch, künstlerisch und klingen nicht nach Slipknot. Um ehrlich zu sein, haben sie einen Rock-Vibe, ähnlich wie Radiohead.“ Entstanden sind die Lieder 2008, als die Arbeiten an ALL HOPE IS GONE eine Weile ruhten. Seither liegt das unveröffentlichte Material im Verborgenen. Mit viel Glück wird das Album 2028 an seinem zwanzigsten Geburtstag in die große weite Welt entlassen – vielleicht ja aber doch „schon“ kommendes Jahr mit Erlangung der Volljährigkeit.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

