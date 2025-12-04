Toggle menu

Pantera: Offizielles Fotobuch erscheint im Frühling 2026

Pantera_Source_QPrime-k
Foto: PR, QPrime. All rights reserved.
von
Ein offiziell zugelassener Bildband mit Fotos von Pantera soll im Frühling 2026 erscheinen und kann bereits vorbestellt werden.
Rufus Publications kündigte die Veröffentlichung des offiziellen Fotobuchs ‘Pantera’ an. Der Bildband soll zuvor unveröffentlichte Fotos des legendären Rock-Fotografen Ross Halfin enthalten.

Exklusive Einblicke

Halfin hatte in den letzten Jahren unbegrenzten Zugang zu Konzerten und Backstage-Bereichen von Pantera und begleitete die Band auf Tournee sowie bei Off-Days. Die Fotosammlung bietet somit einen Blick hinter die Kulissen und dokumentiert das Tourneeleben des aktuellen Pantera-Line-ups. Außerdem griff Halfin für den Bildband in sein Archiv: Mit inkludiert sind demnach auch ältere Fotografien der ursprünglichen Band-Mitglieder„Dimebag“ Darrell Abbott und Vinnie Paul Abbott.

Der Bildband soll über 300 Seiten umfassen und im A3-Format inklusive einer Hülle erscheinen. Der Bestand ist auf 666 Exemplare begrenzt, von denen jedes einzelne Handsignaturen der aktuellen Band-Mitglieder Phillip Anselmo (Gesang), Charlie Benante (Schlagzeug), Rex Brown (Bass) und Zakk Wylde (Gitarre) enthält.

Ikonen vor der Linse

Halfin  begann in den Siebzigern, beruflich Bands zu fotografieren. Vor seiner Linse standen bereits Ikonen wie Iron Maiden, Metallica, Def Leppard, Guns N‘ Roses, Kiss und Mötley Crüe.

Der Bildband ‘Pantera’ kann ab 4. Dezember 2025 um 16 Uhr auf rufuspublications.com vorbestellt werden. Das Buch wird ab Frühling 2026 weltweit versandt. Der Preis liegt bei 250 britischen Pfund.

Themen

Backstage Dimebag Exklusive Einblicke Fotobuch pantera Ross Halfin
