Für Drowning Pool-Gitarrist C.J. Pierce ist ein Ende der Band keine Option. Sie hätten bereits so viel überstanden, dass das Aufhören unrealistisch sei.

In einem neuen Interview mit dem Moderator des australischen Youtube-Kanals Jaimunji spricht Drowning Pool-Gitarrist C.J. Pierce über ein mögliches Ende der Band. Er hat eine klare Meinung zu dem Thema: "Für mich persönlich ist das keine Option. Wir haben schon so viel überwunden - persönliche Dinge und Themen, die Drowning Pool angehen. Es gibt Bands, die an kleineren Problemen zu Grunde gegangen sind." Er fährt fort: "Ich finde, dass ich ein sehr erfülltes Leben habe. Wahrscheinlich sollte ich dankbar dafür sein. Ich habe in meinem Leben bereits viel erlebt, mehr, als ich je gedacht hätte. Das ist alles ganz schön…