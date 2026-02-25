Yungblud hat 2024 sein eigenes Festival ins Leben gerufen: Das Bludfest fand bislang zweimal statt — beide Mal in der Milton Keynes Bowl im Vereinigten Königreich. Für die diesjährige Auflage hat der britische Durchstarter nun ein paar Veränderungen angekündigt. So wird das Open Air nicht mehr in Großbritannien über die Bühne gehen, sondern an einer anderen Location im östlichen Europa — und zwar im Park 360 in Hradec Králové in der Tschechischen Republik.

Für die Fans

Weiterhin wird das Bludfest erneut nur einen Tag dauern, der genaue Termin fällt auf den 27. Juni 2026. Doch zum ersten Mal haben Festivalgänger die Option, vor Ort zu campen. Wer zu den geneigten Interessenten gehört und überlegt, sich ein Ticket zu gönnen, kann sich zunächst einmal für den Presale registrieren, welcher am 26. Februar startet. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt einen Tag später, am 27. Februar. Laut der Website des Park 360 muss man für das Bludfest zwischen 1890 und 3490 Tschechische Kronen (ungefähr zwischen 78 und 144 Euro) hinblättern.

Es fehlen natürlich noch die bestätigten Bands und Künstler. Gewiss tritt Yungblud selbst als Headliner auf. Der 28-jährige Brite war vergangenes Jahr fortwährend im Gespräch — auch wegen seines vierten Studioalbums IDOLS, das ihm eine Nominierung bei den Grammy Awards für „Best Rock Album“ eingebracht hat. Den Nachfolger IDOLS II hat Dominic Richard Harrison, wie der Überflieger mit bürgerlichem Namen heißt, Anfang dieses Monats nachgelegt. Ansonsten dürfte man vom restlichen Line-up vornehmlich noch Biffy Clyro und Primal Scream kennen.

Ins Leben gerufen hat Yungblud sein eigenes Festival, weil er das Gefühl hatte, dass die Preise für Eintrittskarten zuletzt immer unerschwinglicher für das Publikum geworden sind. Gegen diesen Zustand wollte er etwas unternehmen, wie er 2025 in einem Interview mit ABC News zu Protokoll gab: „Ich finde, Musik wird immer mehr zu einer Sache des Privilegs. Das kann ich nicht ab. Es macht mich krank. Ich kann nicht da oben auf der Bühne stehen, mir die Leute ansehen und mir dabei denken: ‚Du hast 750 Dollar hierfür bezahlt?’“

Bludfest — Line-up 2026:

Yungblud

Biffy Clyro

Primal Scream

Palaye Royale

Destroy Lonely

Leap

Pale Waves

Jesse Jo Stark

Bambie Thug

Nieve Ella

Pam Rabbit

Gewiss kann Yungblud nicht die Preise sämtlicher Konzerte beeinflussen, die er gibt, da hierbei eine Vielzahl von Kostenfaktoren zusammenkommen — wie zum Beispiel zusätzliche Gebühren der Veranstalter oder des Ticketing-Anbieters. Dennoch sagt er: „Ich wollte einfach etwas Neues erschaffen, weil die Leute, die zu meinen Shows kommen, diejenigen sind, die über den Tisch gezogen wurden.“

