Mal ehrlich: Eigentlich war man schon fast geneigt, LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW als ein Phantom oder gar einen schlechten Scherz von Slipknot anzusehen. Über mehrere Jahre hinweg versprach Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“ Zeitfenster für die Veröffentlichung der Platte – nur, um dann doch wieder alles zu verschieben. Vielen Fans riss der Geduldsfaden, und Crahans Aussagen diesbezüglich wurden schon gar nicht mehr erst genommen.

Das mysteriöse Album kommt

Nun ist jedoch die große Liste der Veröffentlichungen zum diesjährigen Record Store Day publik geworden. Dort ist tatsächlich LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW für den 18. April mit aufgelistet. Allerdings erscheint das Werk nicht als CD, sondern ausschließlich als Vinyl und auch nur in einer Auflage von 2.300 Exemplaren. Ob weitere Formate geplant sind, ist bislang nicht bekannt. Was hingegen bekannt ist: Optik und Inhalt der Platte.

LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW-Tracklist

11th March Moth Dirge Christina Is Real Away In Reverse Toad Juliette U Can’t Stop This

In der Ankündigung auf der Website des Record Store Day heißt es: „LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sind Corey Taylor, Jim Root, Sid Wilson und Shawn ,Clown‘ Crahan, die in der Pause während der Aufnahmen zu Slipknots Album ALL HOPE IS GONE im Jahr 2008 begannen, frei Songs für sich selbst zu schreiben und neue Richtungen zu erkunden, ohne sich von äußeren Erwartungen beeinflussen zu lassen.“ Im Lauf der Jahre sei derart ausgiebig über das Album berichtet worden, dass die Forderungen der Fans immer lauter geworden seien.

„Jetzt, über 15 Jahre später, können die Fans es endlich selbst erleben. Eine Splatter-Vinyl mit gestanztem Cover, violetter Folie auf der Vorderseite, violetter Füllung im Inneren und geprägtem Text auf der Rückseite“, lautet die Anpreisung. Genau genommen sind es inzwischen 18 Jahre. Vielleicht wollten Slipknot erst abwarten, bis das Album volljährig ist, ehe es aus dem Haus gelassen wird. 2019 beschrieb Frontmann Corey Taylor die Songs als „sehr pathetisch, energetisch, künstlerisch und klingen nicht nach Slipknot. Um ehrlich zu sein, haben sie einen Rock-Vibe, ähnlich wie Radiohead.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.