Slipknot: Clown forciert LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW

Wie allgemein bekannt sein dürfte, haben Slipknot ein ganzes, bislang unveröffentlichtes Album in der Hinterhand. Das gute Stück trägt den Titel LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW und soll von äußerst experimenteller Natur sein. Perkussionist M. Shawn Crahan aka Clown hat nun in einem Interview mit Vulture ausgeplaudert, dass er weiter an der Platte gearbeitet hat. Konkret ging es dabei um das Artwork sowie Mix und Mastering.

Es geht voran

„Jemand hat kürzlich das Album LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW aufs Tapet gebracht“, erzählt Crahan. „Es ist ein Kunstwerk, das Corey Taylor, Jim Root, Sid Wilson und ich 2008 erschaffen haben. Wir haben es auf dem Hügel über dem Studio gemacht, in dem wir ALL HOPE IS GONE in Perry, Iowa aufgenommen haben. Niemand glaubt, dass es überhaupt existiert oder jemals erscheinen wird. Ich habe immer in den höchsten Tönen darüber gesprochen und gesagt, dass man Corey Taylor niemals wieder so singen hören wird. Es ist einfach ein komplett anderer Ansatz, finde ich. Jüngst habe ich das ganze Artwork abgesegnet. Zudem habe ich wirklich hart daran gearbeitet, es gemischt und gemastert zu bekommen.“

In der ‘Andy Hall’s Access’-Show wurde Clown neulich darauf angesprochen, warum die Scheibe noch nicht auf den Markt gekommen ist. „Der einzige Grund, warum es noch nicht erschienen ist, ist, dass es sich um ein zeitloses Album handelt“, rechtfertigte sich Shawn. „Es kann vor zehn Jahren, in zehn Jahren, heute oder wann auch immer veröffentlicht werden.“ Hauptgründe für die Verzögerung seien unterschiedliche Umstände, mit denen sich Slipknot im Lauf der Jahre immer wieder konfrontiert sahen. Die Band wolle die Platte auf jeden Fall angemessen promoten möchte. So habe die Zeit es ihnen noch nicht erlaubt, dies ordentlich zu machen. „Ich glaube, dass wir es dieses Jahr herausbringen werden. Es wird kommen. Ihr habt mein Wort. Es braucht einfach den richtigen Zeitpunkt und seinen eigenen Raum.“

