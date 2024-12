Slipknot: LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW soll bald kommen

Nun ist das ja so eine Sache mit Slipknot und LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW: Aufgenommen wurde das Album bereits 2008. Bis heute hat jedoch noch nicht ein Ton davon (bis auf zwei Songs, die auf anderen Alben gelandet sind) die große, weite Welt erreicht. Seit Jahren verspricht Perkussionist M. Shawn Crahan alias „Clown“, dass die mysteriöse Platte veröffentlicht werden soll, doch bislang ist nichts dergleichen passiert. Das soll sich bald ändern – diesmal wirklich?

Endlich!

Es liege nun nicht nun nicht mehr in seiner Hand, wie Clown weiter erklärt: „Das Geld wurde ausgegeben und es gibt einen Plan. Das Management hat es und es wird erscheinen. Ich freue mich wirklich darüber und bin glücklich, es endlich los zu sein!“

