Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Heathen: Neuer Plattenvertrag, neues Album, neue Single

Heathen, live, 29.11.2011 München, Backstage
Heathen, live, 29.11.2011 München, Backstage
Foto: E. Bubek-Louis. All rights reserved.
von
Die Bay-Area-Thrasher Heathen schlagen ein neues Kapitel auf. Wiederholt geht mit einem neuen Album ein Label-Wechsel einher.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Vier Studioalben bei vier verschiedenen Labels – das ist die bisherige Bilanz von Heathen. Zuletzt erschienen EMPIRE OF THE BLIND (2020) und das Live-Album BLEED THE WORLD – LIVE (2025) noch bei Nuclear Blast. Nun soll es mit Napalm Records weitergehen. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Thrasher eine Maxi-Single, um die Wartezeit auf das neue Album zu überbrücken.

(Fast) alles neu

Den neuen Platten-Deal kommentiert die Band wie folgt: „Wir sind unglaublich stolz bekanntgeben zu können, dass Heathen offiziell bei Napalm Records unter Vertrag genommen wurden! Wir schließen uns einem Team an, das unsere Vision, unseren Antrieb und unsere Leidenschaft für Metal teilt. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Band. Wir werden diese neue Partnerschaft mit Napalm Records mit einem Knall starten und euch schon mal etwas Neues zum Anhören präsentieren, während wir weiter am neuen Heathen-Album arbeiten.“

Empire Of The Blind - T-Shirt
Empire Of The Blind - T-Shirt
von Heathen
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Dieser Anfang heißt ‘Never A God’ – der Titel-Track des ersten Demos von Laughing Dead, bei denen Sänger David White Anfang der Neunziger aktiv war. Auch Sebastian Münch, Senior A&R bei Napalm Records, zeigt sich erfreut und stolz über den Neuzugang im Portfolio: „Heathen sind wahre Ikonen des Genres, und die Zusammenarbeit mit ihnen ist uns eine absolute Ehre. Wir sind von dieser Partnerschaft überzeugt und freuen uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel in der Geschichte von Heathen auf ein neues Level zu heben.“

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Gerade erst von Bord der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt zurück, geht es jetzt zusammen mit Coroner auf Nordamerikatournee. Nächsten Sommer kommen die Kalifornier über den großen Teich, um ein paar Auftritte auf europäischen Festivals zu spielen. Mit dabei ist das Neuborn Open Air in Wörrstadt am 28. August. Nach einigen Besetzungswechseln besteht die Band derzeit aus Sänger David White, Kragen Lum und Kyle Edissi an den Gitarren sowie Bassist Jason Mirza und Schlagzeuger Blake Anderson.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Heathen Napalm Records neue Single neues Album Nuclear Blast Plattenvertrag
Nervosa kündigen ihr neues Studioalbum an
Nervosa, METAL HAMMER Paradise 2023
Nervosa haben die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt. Die Titelnummer samt Video gibt schon mal einen Vorgeschmack.
Die brasilianisch-griechischen Thrasherinnen Nervosa waren in den letzten Monaten fleißig und haben zwischen all den zahlreichen Liveshows am Nachfolger zu JAILBREAK (2023) gearbeitet. Dieser trägt den Titel SLAVE MACHINE und soll am 3. April über Napalm Records erscheinen. Als Produzent fungierte Martin Furia von Destruction, mit denen Nervosa erst vergangenen Herbst auf „Thrash Of The Titans“-Tournee waren. Gemeinsam mit Testament und Obituary zog die Thrash-Karavane durch Europa. Wie die Tour-Pläne für 2026 aussehen, ist noch nicht bekannt. Bislang sind nur vereinzelte Festival-Auftritte bestätigt. Ein brutaler Schritt nach vorn Jedoch können Fans ziemlich sicher sein, dass nach dem Release von SLAVE…
Weiterlesen
Zur Startseite