Vier Studioalben bei vier verschiedenen Labels – das ist die bisherige Bilanz von Heathen. Zuletzt erschienen EMPIRE OF THE BLIND (2020) und das Live-Album BLEED THE WORLD – LIVE (2025) noch bei Nuclear Blast. Nun soll es mit Napalm Records weitergehen. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Thrasher eine Maxi-Single, um die Wartezeit auf das neue Album zu überbrücken.

(Fast) alles neu

Den neuen Platten-Deal kommentiert die Band wie folgt: „Wir sind unglaublich stolz bekanntgeben zu können, dass Heathen offiziell bei Napalm Records unter Vertrag genommen wurden! Wir schließen uns einem Team an, das unsere Vision, unseren Antrieb und unsere Leidenschaft für Metal teilt. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für die Band. Wir werden diese neue Partnerschaft mit Napalm Records mit einem Knall starten und euch schon mal etwas Neues zum Anhören präsentieren, während wir weiter am neuen Heathen-Album arbeiten.“

Dieser Anfang heißt ‘Never A God’ – der Titel-Track des ersten Demos von Laughing Dead, bei denen Sänger David White Anfang der Neunziger aktiv war. Auch Sebastian Münch, Senior A&R bei Napalm Records, zeigt sich erfreut und stolz über den Neuzugang im Portfolio: „Heathen sind wahre Ikonen des Genres, und die Zusammenarbeit mit ihnen ist uns eine absolute Ehre. Wir sind von dieser Partnerschaft überzeugt und freuen uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel in der Geschichte von Heathen auf ein neues Level zu heben.“

Gerade erst von Bord der 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt zurück, geht es jetzt zusammen mit Coroner auf Nordamerikatournee. Nächsten Sommer kommen die Kalifornier über den großen Teich, um ein paar Auftritte auf europäischen Festivals zu spielen. Mit dabei ist das Neuborn Open Air in Wörrstadt am 28. August. Nach einigen Besetzungswechseln besteht die Band derzeit aus Sänger David White, Kragen Lum und Kyle Edissi an den Gitarren sowie Bassist Jason Mirza und Schlagzeuger Blake Anderson.

—

