The Exploited: Frontmann bricht während Konzert zusammen

Wattie Buchan The Exploited
Wattie Buchan mit The Exploited The Forum in London (24.10.2015)
Foto: Redferns, Lorne Thomson. All rights reserved.
von
The Exploited-Sänger „Wattie“ hat seit Längerem mit Herzproblemen zu kämpfen. Bei einer Show in Wiesbaden ist er nun zusammengebrochen.
Bei dem Konzert von The Exploited am 31. Januar kam es zu einem medizinischen Notfall. Frontmann Walter David „Wattie“ Buchan brach während der Show im Wiesbadener Schlachthof zusammen und musste ärztlich versorgt werden. Die Band cancelte daraufhin die folgenden Konzerte. Für den Musiker war das nicht der erste Zwischenfall dieser Art.

Gesundheitliche Probleme

Am 1. Februar veröffentlichten The Exploited über die Sozialen Medien folgende Erklärung: „Da Wattie gestern während des Konzerts in Wiesbaden zusammengebrochen ist, müssen wir die anstehenden Konzerte in Tallinn und Riga absagen. Wir versuchen, so schnell wie möglich neue Termine zu finden. Rostock und Berlin geben wir bekannt, sobald wir mehr Informationen haben.“

Wattie befindet sich derzeit zur Beobachtung und für Untersuchungen im Krankenhaus“, hieß es darin weiter. „Er hatte in den letzten Tagen eine Grippe und neigte zu Dehydrierung. Deshalb ist er zusammengebrochen. Vielen Dank an alle, die sich um ihn gekümmert und sofort Erste Hilfe geleistet haben. Wir halten euch auf dem Laufenden!“

 

Für Buchan war es nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits 2014 erlitt er in Lissabon einen Herzinfarkt auf der Bühne. Daraufhin mussten The Exploited ebenfalls Konzerte aufgrund seines Gesundheitszustands abgesagen.  Im Dezember 2022 erlitt der Musiker erneut einen Zusammenbruch während einer Show, dieses Mal in Kolumbien.

Ob und inwiefern der Vorfall in Wiesbaden über die bereits abgesagten Shows hinaus Einfluss auf die Tourneepläne haben wird, verriet die Band indes nicht. Laut derzeitigem Stand sollen The Exploited am  6. und 7. Februar in Rostock sowie Berlin auftreten. Fraglich ist, ob Buchan diese Termine – vor allem im Hinblick auf dessen Krankheitsgeschichte – wahrnehmen können wird.


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Gesundheitliche Probleme Instagram Konzert Soziale Medien Statement The Exploited Walter David „Wattie“ Buchan Wiesbaden
