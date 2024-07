The Exploited wollen noch mindestens ein Album machen

Wattie Buchan mit The Exploited

The Exploited gehören zu den dienstältesten Hardcore Punk-Bands. Am Karriereende angelangt sind Wattie Buchan und Co. deshalb allerdings noch lange nicht. Im Interview mit Agoraphobic News erklärte er, dass in der Band noch genug Energie für mindestens ein weiteres Album schlummere.

Empfehlung der Redaktion The Exploited: Wattie Buchan erlitt mutmaßlichen Herzinfarkt Punk Vermutlich hatte The Exploited-Sänger Wattie Buchan schon wieder einen Herzinfarkt. Die Band sagte daraufhin alle Auftritte für dieses Jahr ab. „Ich habe jede Menge Songs geschrieben. Ich mache nie etwas, wenn ich nicht hundertprozentig dahinterstehe“, sagte der Sänger. „Und das Ergebnis muss hundertprozentig besser sein als das vorherige Werk. Ich möchte noch ein Album machen, bevor ich sterbe oder bevor ich die Band auflöse. Also hoffe ich, innerhalb der nächsten zwei Jahre auf jeden Fall ein Album aufzunehmen.“

Bereits 2018 äußerte Buchan gegenüber Metal Underground, dass ein neues Album von The Exploited in Arbeit sei. Gleichzeitig erklärte er allerdings, dass das Ergebnis noch eine Weile auf sich warten ließe. „Wir haben dem Label vor sechs Jahren gesagt, dass wir ein Album fast fertig haben“, sagte Buchan. „Wir haben mindestens 16 brillante Songs geschrieben, ich muss nur noch die Texte dazu schreiben. Aber aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme konnte ich das nicht tun.

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: 90er-Jahre Fun Punk-Special Punk Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren METAL HAMMER zu bergen. Heute geht es erneut in die frühen 90er um uns einem Genre zu widmen, das so heute keine Sau mehr kennt. Wir haben ein paar Songs geschrieben. Aber es ist schwierig, uns einmal pro Woche zum Üben zusammenzubringen, weil wir alle weit voneinander entfernt wohnen und unser Gitarrist und Bassist Jobs haben. Hoffentlich werden wir, wenn es mir gesundheitlich besser geht, versuchen, etwas auf die Beine zu stellen, aber ich werde nie etwas tun, wenn es nicht hundertprozentig ist. Wir könnten morgen ins Studio gehen und ich könnte ein paar Texte raushauen, aber es wäre nicht ehrlich und das wäre eine Ausbeutung der Punks.“

