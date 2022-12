The Exploited: Wattie Buchan erlitt mutmaßlichen Herzinfarkt

Wattie Buchan mit The Exploited The Forum in London (24.10.2015)

auch interessant

Wattie Buchan hatte einen mutmaßlichen Herzinfarkt. Der Frontmann von The Exploited stand dabei gerade mit seiner Band auf der Bühne — am Samstag, den 10. Dezember in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Während des Songs ‘Army Life’ fühlte sich der Sänger zunächst unwohl, fasst sich dann an die Brust und fiel schließlich auf die Knie, woraufhin er schnell ins Krankenhaus gefahren wurde.

Lebende Legende

In einer Mitteilung an „STV News“ schrieben The Exploited: „Beim letzten Gig in Kolumbien hatte Wattie einen weiteren mutmaßlichen Herzinfarkt. Er versuchte, weiter zu singen, jedoch musste er tatsächlich ein paar Songs aussetzen, bis er schließlich zusammenbrach. Man brachte ihn mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Doch mehr als 900 Menschen weigerten sich zu gehen, bis sie gehört hatten, dass es ihm gut geht. The Exploited werden hier drüben als Idole verehrt — und Wattie wird als der König des Punk angesehen. Er hat die Punk-Bewegung am Leben gehalten, als jeder in den Medien gesagt hat, sie sei tot. So ist er tatsächlich eine lebende Legende.“

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Wattie Buchan Probleme mit seinem Herz hat. Schon im Februar 2014 erlitt der 65-Jährige einen Herzinfarkt während eines Konzerts in Lissabon. Bei einer Operation ein Jahr später bekam der Schotte einen vierfachen Bypass gelegt. Wegen Gesundheitsproblemen mussten in August 2018 sowie September 2019 eben Shows von The Exploited abgesagt werden. In einem Interview gab Buchan über seinen Gesundheitszustand zu Protokoll: „Ich dachte, ich könnte keine Konzert mehr spielen. Daher bin ich einfach nur froh, dass ich immer noch auftreten kann.“ Nachfolgend der mutmaßlichen Herzattacke vom Samstag und auf Anraten der Ärzte sagte die Punk-Gruppe die restlichen Shows für 2022 ab.

BEAT THE BASTARDS VON THE EXPLOITED BEI AMAZON HOLEN!

Apologies to everyone that planned to catch us in Cali and London. We will try our very best to make it up to you all ASAP.

Wattie’s health has to come first. Huge thanks to the fantastic medical staff here in Bogota, your kindness is greatly appreciated.#punk #exploited #tour pic.twitter.com/DPEAZ6UjSo — The Exploited (@ExploitedBand) December 11, 2022

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Buenos Aires Metal Shows (@bs.as.metal.shows)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.