Pearl Jam: Eddie Vedder vergleicht Taylor Swift-Fans mit Punks

Eddie Vedder live beim Ohana Festival am 30. September 2023 in Dana Point, Kalifornien

Großer Zusammenhalt bei Taylor Swift-Konzerten

Pearl Jam-Frontmann Eddie Vedder gab in einem Interview mit Mojo zu, dass er erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen den Fans des immens erfolgreichen Pop-Stars und Milliardärin Taylor Swift und den Punk Rock-Communitys seiner Jugend sieht.

Es waren seine Töchter, die ihn überredeten, zu einem der Taylor Swift-Konzerte zu gehen. Und obwohl man meinen sollte, dass der Sänger, der in der Punk- und Metal-Szene Nordamerikas großgeworden ist, nicht viel mit dem überkommerziellen Pop der Sängerin und ihrem fanatischen Publikum anfangen kann, erlangte er einige positive Erkenntnisse. Denn Vedder war anscheinend sehr beeindruckt von der gemeinschaftlichen Atmosphäre rund um die Show.

„Die Vorbereitung auf das Konzert, diese Freundschaftsbänder, die die Kids vorher selbst basteln. Und schließlich die Großzügigkeit dieser jungen Mädchen und Jungen, die diese Bänder mit verschiedenen Botschaften darauf hin und her tauschten. Es sind Song-Texte, Song-Titel oder einfach nur nette Dinge auf diesen kleinen Bändern“, erklärt der Grunge-Musiker während des Interviews.

Außenseiter und Ausgestoßene wie Eddie Vedder

„Sie haben ihren Stamm gefunden. Alle sind sich in etwas einig“, bemerkt Eddie Vedder. Obwohl der Musikstil völlig anders ist, sieht Vedder eine klare Ähnlichkeit zwischen den sogenannten Swifties und einer anderen Gruppe von Musik-Fans. „Das Verrückteste war, dass es mich an Punk Rock-Fans erinnerte. An die Verbundenheit mit all den Außenseitern und Ausgestoßenen damals in unserer Stadt. Es war beflügelnd und kraftvoll.“ Nach Geezer Butler verfällt also eine weitere Rock-Legende der amerikanischen Pop-Sängerin. Wer wird wohl als nächstes kommen?

