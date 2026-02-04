Der bekannte Gitarrenhersteller Gibson hat sich mit Mark Morton zusammengetan und bringt eine Signature-Axt des Lamb Of God-Gitarristen auf den Markt — und zwar die Mark Morton Les Paul Modern Quilt. Laut Pressemitteilung wird der 53-Jährige als „eine der treibenden Kräfte hinter der New Wave Of Americam Heavy Metal gefeiert“. Die neue Les Paul „fängt denselben furchtlosen musikalischen Geist ein, indem sie Präzision, Power und kompromisslose Performance für Gitarristen liefert, die das Beste fordern“.

Ein Stück Musikgeschichte

„Ich wollte etwas, das das Erbe und die Geschichte von Les Paul beibehält und zugleich nach Heavy Metal aussieht“, führt Mark Morton aus. „Die Quilt-Oberfläche und der durchsichtige, schwarze Seidenlack fühlten sich düster und metallisch für mich an, aber nicht übertrieben. Es fühlt sich immer noch wie eine Les Paul an und sieht so aus. Sobald wir uns für die Lackierung und die Gitarre entschieden hatten, ging es an die verschiedenen Design-Elemente. […] Dabei legten wir großen Wert darauf, wie diese kleinen Details umgesetzt werden. Und für mich ist es ein Volltreffer.“

Weiter beschreibt Mark Morton: „Die Regler im Sechziger Jahre-Stil sind eine coole Rückblende zu dem John Sykes-Modell, das vor langer Zeit hergestellt wurde. Die Art, wie die Gitarre am Hals konturiert ist, erlaubt es mir, die oberen Bünde komfortabel zu erreichen. Und das Griffbrett aus Ebenholz ist wirklich schnell. Dieses Modell hat einen schlanken Taper-Hals, was mir sehr wichtig ist, denn das ist das angenehmste Halsprofil.

Die Tonabnehmer dieser Gitarre sind einzigartig. Es sind brandneue Gibson-Pickups, und ich habe eng mit Jim DeCola (dem Instrumentenbaumeister bei Gibson) sowie dem Gibson Pickup Shop zusammengearbeitet, um sie zu gestalten. Es sind beides keramikbasierte Tonabnehmer. Der Hals-Pickup ist etwas konservativer, was das Output angeht, was es mir erlaubt, sauber zu spielen, die Lautstärke herunterzudrehen, den Verstärker nicht so hart zu beanspruchen und alles ziemlich aufzuräumen. Der Bridge-Tonabnehmer ist dagegen einfach ein Flammenwerfer. […]

Für eine ganze Weile war es ein Hin und Her bei diesen Pickups, wobei wir verschiedene Prototypen und Modelle ausprobiert haben. Es hat viel Spaß gemacht, sie zu entwickeln und die feinen Nuancen und verschiedenen Veränderungen zu hören. Das Tolle daran ist: Da ich viel auf Tour war, habe ich Prototypen in eine Gitarre gesteckt und die auf der Bühne getestet — in einer tatsächlichen Arbeitsumgebung. Es ist eine ikonische Gitarre und ein bedeutendes Stück Musikgeschichte. Dass ich mit dem Vermächtnis von Les Paul in Verbindung gebracht werde, ist eine der größten Ehren meiner Karriere.“ Zu haben ist die Gibson Mark Morton Les Paul Modern Quilt unter anderem bei Thomann für 2.999 Euro. Das neue Lamb Of God-Album INTO OBLIVION erscheint übrigens am 13. März.

