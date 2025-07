Da es nun in die finale Phase vor dem Live-Abschied von Black Sabbath und Ozzy Osbourne geht, grüßen die Metaller aus dem Proberaum.

Mittlerweile sind es nurmehr zehn Tage bis zum letzten Konzert von Ozzy Osbourne und Black Sabbath. Am 5. Juli 2025 sagen die Heavy Metal-Legenden der Live-Bühne in Birmingham Lebewohl — mit Unterstützung von namhaften Bands wie Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Gojira oder Halestorm. Nun gibt es eine frohe Botschaft der Musiker: Die Proben haben begonnen. Guter Dinge So vermelden Black Sabbath in den Sozialen Medien: "Die Proben sind im Gange für ‚Back To The Beginning: Ozzys letzter Vorhang’." Dazu postete die Musikgruppe ein Foto, auf dem Bassist Geezer Butler, Schlagzeuger Bill Ward und Sänger Ozzy Osbourne fröhlich gelaunt in die Kamera schauen beziehungsweise winken.…