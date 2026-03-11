2025 lieferten Biohazard mit DIVIDED WE FALL ihr erstes Studiowerk seit 2012 und ernteten dafür viel Lob. Auch Sänger und Gitarrist Billy Graziadei ist mit der Platte mehr als zufrieden, wie er im Vulgar Display Of Podcast erzählt. Außerdem erzählt er, wie die Band ihr altes Feuer wiederentdeckt hat.

„Billy Biohazard 1993“

„Ich bin kein überheblicher Typ, aber mit dieser Platte haben wir ins Schwarze getroffen. Wir hatten einen großartigen Produzenten, Matt Hyde. Er sagte zu mir, dass er meine Soloarbeit liebt und gerne mit uns zusammenarbeiten würde“, meint der Musiker. Aber dem Produzenten war eine Sache besonders wichtig, wie Graziadei sagt.

„Er sagte zu mir, dass er nicht Billy Biohazard 2023 braucht, sondern Billy Biohazard 1993. Ich fragte ihn, was das heißen soll, weil ich verdammt noch mal seitdem so viel gelernt habe. Ich bin jetzt ein besserer Gitarrist, ein besserer Song-Schreiber und ein besserer Sänger. Ich weiß, was ich tue“, bekräftigt er.

Die Wurzeln

Er erzählt weiter: „Das ist wie wenn man Mike Tyson sagt, er soll für den nächsten Kampf alles vergessen, was er gelernt hat und stattdessen auf den Stand von 1984 zurückkehren, bevor er überhaupt mal gekämpft hatte. Aber Matt hatte recht. Er sagte, er hätte sich in dieser Ära in die Musik verliebt, die wir machten.

Er meinte, damals hätten wir die meisten Platten verkauft und wären am besten bei unseren Fans angekommen. Deswegen sollten wir alles vergessen, was wir zwischen damals und heute gemacht haben, und einfach loslegen“, erinnert sich Graziadei an die ungewöhnlichen Methoden des Produzenten.

Das Gelernte über Bord

Weiter sagt er: „Normalerweise wärme ich mich am Morgen mit meiner Gitarre auf. Nicht dieses Mal. Ich habe nicht mal Gesangsübungen gemacht. Ich habe all diese Methoden gelernt, meine Stimme zu schonen und zu erhalten, damit ich 250 Tage im Jahr auf Tournee schreien kann. Ich habe den ganzen Mist über Bord geworfen.

Ich habe meine Stimme nicht aufgewärmt und sie dabei beinahe ruiniert. Aber ich habe es gemacht wie 1993 und geliefert, was geliefert werden musste. Er hat all diese Dinge aus uns herausgelockt, die wir schon sehr lange nicht mehr hatten. Er ist uns entgegengetreten, war dabei aber nicht beleidigend“, erklärt der Sänger.

