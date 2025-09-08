AC/DC sind Kult — daher erfreuen sich jegliche Konsumgüter, auf denen das Logo von Angus Young und Co. prangt, stets großer Beliebtheit. Das wird bei den besonderen Zügen von Märklin sicherlich ebenfalls der Fall sein. Der Modelleisenbahnhersteller hat nämlich nun eine Lokomotive und drei Wagen im Sortiment, die an die Tournee zum BLACK ICE-Album aus dem Jahr 2008 erinnern. Darauf gab es bekanntlich den Song ‘Rock ’n‘ Roll Train’.

Rockgeschichte fürs Zuhause

„AC/DC-Fans, haltet eure Hörner fest!“, informiert Märklin. „Die Legende ist zurück – und sie rollt auf Schienen! Die lang ersehnte AC/DC-Black Ice-Lokomotive wird endlich vorgestellt und ist bereit, eure Sammlung zu rocken. Ein donnerndes Meisterwerk für echte Rocker. Diese Lok ist mehr als nur ein Modell. Sie ist eine Hommage an die unvergessliche BLACK ICE-Tour, ein Stück Rockgeschichte für euer Zuhause. Mit ihren markanten Hörnern und dem detailgetreuen Design bringt sie die geballte Energie der Bühne direkt in eure Vitrine oder auf eure Anlage.“ Allerdings ist die Black Ice-Lokomotive nicht ganz billig: Der Kostenpunkt liegt bei 599 Euro.

Doch damit nicht genug: Märklin hat noch mehr im Angebot. „Das ist erst der Anfang! Noch mehr legendäre Monumente erwarten euch: Für den ultimativen Rock ’n‘ Roll-Train bieten wir die perfekten Wagen zur AC/DC-BLACK ICE-Lokomotive an. AC/DC hat im Laufe ihrer langen Tour durch die Jahrzehnte viele unvergessliche Momente erschaffen. Einige dieser legendären Symbole der Bandgeschichte sind nun auf Wagen zu finden. Entdeckt jetzt alle Produkte dieser einzigartigen Serie.“ So sind außerdem noch der For Those About To Rock-Wagen, der Hells Bells-Wagen sowie der Stiff Upper Lip-Wagen für jeweils 79,99 Euro zu haben. Die Auslieferung der Artikel soll ab Oktober 2025 erfolgen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.