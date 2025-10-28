METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 33: KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween (1987)

KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween erschien erstmals 1987. Derzeit befindet sich die Band mit dem neuen Album GIANTS & MONSTERS auf Tournee zum 40. Jubiläum.

Ein Doppelschlag für die Ewigkeit: Zwei Jahre nach dem Debüt WALLS OF JERICHO tritt Gitarrist Kai Hansen vom Mikro zurück, und die jungen Hamburger rekrutieren den noch jüngeren Ausnahmesänger Michael Kiske. Mit dessen Stimme, einem epischeren Ansatz sowie offenkundigen Hits (‘I’m Alive’, ‘Twilight Of The Gods’, ‘Future World’, ‘Halloween’) und dem ikonischen Artwork schreiben Helloween Geschichte – einige Stimmen meinen gar, es handle sich um die erste Power Metal-Platte überhaupt.

Teil 2 des eigentlich als Doppelalbum geplanten Großwerks folgt 1988 und lässt das Quintett in noch höhere Sphären vorstoßen. (Katrin Riedl)

