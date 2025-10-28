Toggle menu

Die 500 besten Metal-Alben (33): Helloween KEEPER PART 1

Mit einem epischeren Ansatz sowie offenkundigen Hits schreiben Helloween Geschichte.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 33: KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween (1987)

KEEPER OF THE SEVEN KEYS PART 1 von Helloween erschien erstmals 1987. Derzeit befindet sich die Band mit dem neuen Album GIANTS & MONSTERS auf Tournee zum 40. Jubiläum.

Ein Doppelschlag für die Ewigkeit: Zwei Jahre nach dem Debüt WALLS OF JERICHO tritt Gitarrist Kai Hansen vom Mikro zurück, und die jungen Hamburger rekrutieren den noch jüngeren Ausnahmesänger Michael Kiske. Mit dessen Stimme, einem epischeren Ansatz sowie offenkundigen Hits (‘I’m Alive’, ‘Twilight Of The Gods’, ‘Future World’, ‘Halloween’) und dem ikonischen Artwork schreiben Helloween Geschichte – einige Stimmen meinen gar, es handle sich um die erste Power Metal-Platte überhaupt.

Teil 2 des eigentlich als Doppelalbum geplanten Großwerks folgt 1988 und lässt das Quintett in noch höhere Sphären vorstoßen. (Katrin Riedl)

Das neue Helloween-Album GIANTS & MONSTERS ist das Melodic Metal-Highlight des Jahres 2025. METAL HAMMER feiert das zweite Album nach der Reunion mit den ehemaligen Mitgliedern Michael Kiske und Kai Hansen mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die Single ‘This Is Tokyo’ gibt es einzig und allein hier in physischer Form, den Klassiker ‘Future World’ in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite erstmals auf 7“. Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 von einer umfangreichen Helloween-Titel-Story. Restexemplare gibt es noch im METAL HAMMER-Onlineshop!

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

