METAL HAMMER Podcast Folge 111 mit Helloween

Helloween im Interview! Cradle Of Filth im Shitstorm. METAL HAMMER gedenkt dem verstorbenen Brent Hinds (Mastodon). Neue Alben von Månegarm, Nailed To Obscurity u.a.
Back In Black – das Metal-Update

Cradle Of Filth zerfallen während der laufenden Tournee! Zunächst verkündet Keyboarderin Zoë Marie Federoff-Šmerda ihren sofortigen Ausstieg – wenig später legen sie und Ehemann sowie Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda mit heftigen Vorwürfen nach, gefolgt von seinem Rauswurf aus der Band und einem aufgebrachten Statement von Dani Filth. Unsere Analyse!

Ein anderer Band-Streit muss ungelöst bleiben: Brent Hinds ist wenige Monate nach seinem Aus bei Mastodon bei einem Motorradunfall verstorben. Seine ehemaligen Band-Kollegen und die Metal-Welt gedenken dem Musiker.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Für die große Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe sprach METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl mit allen sieben Band-Mitgliedern. Einen Auszug aus dem Gespräch mit Sänger Andi Deris hört ihr hier!

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 12.9.2025. Dann zu Gast: Knorkator! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


