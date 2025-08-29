Back In Black – das Metal-Update

Cradle Of Filth zerfallen während der laufenden Tournee! Zunächst verkündet Keyboarderin Zoë Marie Federoff-Šmerda ihren sofortigen Ausstieg – wenig später legen sie und Ehemann sowie Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda mit heftigen Vorwürfen nach, gefolgt von seinem Rauswurf aus der Band und einem aufgebrachten Statement von Dani Filth. Unsere Analyse!

Ein anderer Band-Streit muss ungelöst bleiben: Brent Hinds ist wenige Monate nach seinem Aus bei Mastodon bei einem Motorradunfall verstorben. Seine ehemaligen Band-Kollegen und die Metal-Welt gedenken dem Musiker.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Månegarm EDSVUREN

Primal Fear DOMINATION

Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID

Green Carnation A DARK POEM PART I: THE SHORES OF MELANCHOLIA

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Für die große Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe sprach METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl mit allen sieben Band-Mitgliedern. Einen Auszug aus dem Gespräch mit Sänger Andi Deris hört ihr hier!

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 12.9.2025.

