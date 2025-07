Helloween: Weltexklusive Vinyl-7″ mit METAL HAMMER 09/2025

Exklusive Helloween-Vinyl nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe – jetzt vorbestellen!

Aller guten Dinge sind drei! METAL HAMMER ruft den Vinylsommer aus und geht mit der dritten schwarzen Heftbeilage in Folge ins Finale. Gemeinsam mit Helloween veröffentlichen wir eine einmalige 7“-Scheibe – dieses einzigartige Sammlerstück gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe!

Das neue Helloween-Album GIANTS & MONSTERS verspricht, das Melodic Metal-Highlight des Jahres zu werden. Wir zelebrieren das zweite Album nach der Reunion mit den ehemaligen Mitgliedern Michael Kiske und Kai Hansen mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die brandneue Single ‘This Is Tokyo’ gibt es einzig und allein hier in physischer Form, den Klassiker ‘Future World’ in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite erstmals auf 7“. Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 von einer umfangreichen Helloween-Titel-Story.

Diese Helloween-Vinylschallplatte ist ein echtes Sammlerstück und ab 22.08.2025 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/helloween.

Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 22.08.2025.

Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 + exklusive Helloween-Single