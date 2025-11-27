Wer nach diesem Wochenende noch nicht genug Live-Musik erlebt hat (es steigt unter anderem das METAL HAMMER PARADISE am Weissenhäuser Strand), kann wahlweise das Weekend mit Metal im TV ausklingen lassen oder damit schon einmal die neue Woche lautstark einläuten — je nach Perspektive. So zeigt der WDR in der Nacht von Sonntag auf Montag drei Gigs von Life Of Agony und Prong.

Zwei Festival-Highlights

Den Anfang machen gleich zwei Konzerte der Formation um Sänger Keith Caputo, welcher sich ab 2011 lange Jahre als Frau identifizierte und sich währenddessen Mina nannte. Seit November 2024 nennt sich Caputo allerdings wieder Keith. Die beiden Shows im WDR stammen noch aus der Zeit vor seiner Transgenderphase. So gibt es am Montag, den 1. Dezember 2025 früh um 2.45 Uhr den Life Of Agony-Auftritt vom 3. Juni 2005 bei Rock am Ring zu sehen. Des Weiteren folgt direkt im Anschluss um 3.20 Uhr die Performance vom 23. August 2009 beim Area4 Festival in Lüdinghausen.