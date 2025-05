Gerade erst waren Life Of Agony (abgekürzt oft L.O.A.) mit Biohazard unterwegs und haben dabei auch Halt in hiesigen Gefilden gemacht. Nun hat das New Yorker Quartett eine eigene Tour für den Herbst angekündigt. Anlass: Das ikonische Life Of Agony-Album UGLY von 1995 hat in diesem Jahr 30. Jubiläum.

Emotionaler Klassiker

Um dies gebührend zu zelebrieren, präsentieren Sänger Keith Caputo, Gitarrist Joey Zampella, Bassist Alan Robert, und Schlagzeugerin Veronica Bellino (seit 2018) das Album erstmals in voller Länge live. UGLY gilt als musikalische Kehrtwende in der Geschichte der Band und hat die Hörerschaft seinerzeit … überrascht. Gitarrist Zampella meint dazu: „Es hat eine Weile gedauert, bis es unsere Zuhörer in seinen Bann zog. Aber als es soweit war, wurde es zu einem Klassiker. Ich freue mich riesig, das ‘hässliche Entlein’ des Life Of Agony-Katalogs zu feiern!“

„UGLY war wahrscheinlich die emotional verletzlichste Platte, die wir je gemacht haben“, merkt Alan Robert an. „Es war damals ein großes Risiko, etwas so anderes als RIVER RUNS RED zu veröffentlichen. Aber wir waren einfach in einer ganz anderen Stimmung und haben immer unser Herz offen gezeigt. Das Album hat die Leute tief und nachhaltig berührt. Es live von Anfang bis Ende zu spielen, wird sowohl für die Band als auch für die Fans sehr beeindruckend sein.“

Die ‘30 Years Of Ugly’-Tour

Die Sause startet am 19. September in Bensalem, Pennsylvania mit Jasta und God Forbid als Special Guests. Die US-Tour wird am 5. Oktober abgeschlossen. Danach kommen Life Of Agony nach Europa, wobei sie von Ugly Kid Joe (und somit von Whitfield Crane, der von 1997 bis 1999 bei Life Of Agony sang) unterstützt werden.

Hier die Termine für die DACH-Region.

04.11. Dornbirn, Conrad Sohm

05.11. München, Backstage Werk

11.11. Berlin, Columbia Theater

12.11. Hannover, Capitol

14.11. Saarbrücken, Garage

19.11. Bochum, Zeche

„Ich freue mich riesig, wieder auf Tour zu gehen, UGLY komplett zu spielen und die Bühne mit Gog Forbid, Jasta und unseren guten Kumpels von Ugly Kid Joe – sowie unserem besonderen Freund Whitfield Crane – zu teilen“, sagt Sänger Keith Caputo. „Vielleicht muss ich Whit sogar überreden, einen L.O.A.-Song mit uns zu singen. Das wäre echt cool. Ich freue mich darauf, noch mehr unglaubliche Momente mit L.O.A. zu erleben und Erinnerungen mit tollen Leuten in tollen Bands zu schaffen. Kommt vorbei und erlebt einen unvergesslichen Abend voller Musik und Unterhaltung.“

