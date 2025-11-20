Toggle menu

Metal Hammer

 Search

ZZ Top kommen 2026 für 4 Shows nach Deutschland

ZZ Top rocken 2026 vier Mal in hiesigen Gefilden
ZZ Top rocken 2026 vier Mal in hiesigen Gefilden
Foto: Blain Clausen. All rights reserved.
von
Die Boogie-Rocker ZZ Top beehren nächstes Jahr wieder die deutschen Fans — vier Open Air-Gastspiele im Sommer stehen an.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Auf die Gitarrenkünste von ZZ Top schwören nicht wenige Musikliebhaber. Insofern dürfen sich einige Fans über diese Neuigkeit freuen: Sänger/Gitarrist Billy Gibbons, Schlagzeuger Frank Beard und Bassist Elwood Francis (welcher 2021 die Nachfolge des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat) kommen nächstes Jahr auf Tour. Hierzulande dreht die Gruppe vier Mal im Juli 2026 ihre Verstärker auf — und zwar in Hamburg, Friedberg (Hessen), Northeim und Regensburg.

Die Sprache des Rock

„Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open Air-Konzerte nach Deutschland zurück!“, heißt es hierzu in der Pressemitteilung. „Die ‚Little Ol’ Band From Texas‘ zählt zu bekanntesten und legendärsten Rock-Bands. Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus Blues, Boogie und Rock begeistert die Band unzählige Fans auf der ganzen Welt. Nun geht das Trio um Billy Gibbons, Frank Beard und Elwood Francis […] wieder auf Europatournee. Im Lauf von fünf Wochen werden sie 23 Konzerte in 13 Ländern geben.“

ZZ Top-Ikone Billy F. Gibbons kommentiert: „Wir lieben es, für das europäische Publikum zu spielen. Sie gehören seit fünf Jahrzehnten zu den energiegeladensten und leidenschaftlichsten Fans überhaupt. Wir können es kaum erwarten, ‚The Big One!‘ rüberzubringen. Ihr könnt euch sicher sein: Wir drehen voll auf und lassen es richtig krachen. Und was die Verständigung angeht – da gibt’s keine Sprachbarrieren. Am Ende sprechen wir alle dieselbe Sprache: Rock’n’Roll.“

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, Apple & Android Kompatibilität – Sandgrau
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, Apple & Android Kompatibilität – Sandgrau Für € 189,00 bei Amazon kaufen

Die Bartträger können auf eine schillernde Laufbahn zurückschauen. Alles begann 1969 mit ihrem ersten Konzert in der Knights of Columbus Hall in Beaumont, Texas. „Seitdem haben sie weltweit mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Vier davon wurden von der RIAA mit Gold ausgezeichnet, sechs erhielten Platin, und ihr Album ELIMINATOR erreichte mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren Diamant-Status. Hinzu kommen acht Top-40-Hits sowie zwei Videosammlungen, die mit Platin ausgezeichnet wurden. Für ihr außergewöhnliches Schaffen wurden ZZ Top 2004 von Keith Richards von den Rolling Stones in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen.“

ZZ Top_Tour 2026

ZZ Top — The Big One!

  • 02.07.2026 Hamburg, Stadtpark
  • 03.07.2026 Friedberg (Hessen), Friedberg Open Air
  • 04.07.2026 Northeim, Waldbühne
  • 13.07.2026 Regensburg, Open Air am Jahnstadion

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

2026 Deutschland Friedberg Hamburg Konzerte Northeim Regensburg shows zz top
Die stärksten Metal-Tourneen im November – präsentiert von METAL HAMMER
Helloween-Sänger Andi Deris und Michael Kiske
Killswitch Engage, Böhse Onkelz, Helloween u.v.a.: Wir empfehlen Metal-Konzerte, -Tourneen und -Festivals im November 2025. Termine und Tickets!
Die größten, spannendsten, härtesten Tourneen und Konzerte im September 2025 – präsentiert von METAL HAMMER! Alle Live-Termine findet ihr übersichtlich im gedruckten Magazin, auf unserer Website und im METAL HAMMER-Ticketshop. Helloween + Beast In Black Helloween kommen 2025 auf Jubiläums-Welttournee. Auf dem neuen Album GIANTS & ­MONSTERS schleifen und polieren sie die Genre-Standards jedoch zur Perfektion! >> Tourdaten und Konzertkarten - Die Apokalyptischen Reiter Die Apokalyptischen Reiter auf 30. Anniversary Tour. Mit im Gepäck: Die neue Veröffentlichung FREIE REPUBLIK REITERMANIA sowie Victorius. >> Tickets - Böhse Onkelz „Hier sind die Onkelz“-Tour  + Smash Into Pieces 2025 feiern Böhse Onkelz unglaubliche…
Weiterlesen
Zur Startseite