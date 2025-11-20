Auf die Gitarrenkünste von ZZ Top schwören nicht wenige Musikliebhaber. Insofern dürfen sich einige Fans über diese Neuigkeit freuen: Sänger/Gitarrist Billy Gibbons, Schlagzeuger Frank Beard und Bassist Elwood Francis (welcher 2021 die Nachfolge des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat) kommen nächstes Jahr auf Tour. Hierzulande dreht die Gruppe vier Mal im Juli 2026 ihre Verstärker auf — und zwar in Hamburg, Friedberg (Hessen), Northeim und Regensburg.

Die Sprache des Rock

„Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open Air-Konzerte nach Deutschland zurück!“, heißt es hierzu in der Pressemitteilung. „Die ‚Little Ol’ Band From Texas‘ zählt zu bekanntesten und legendärsten Rock-Bands. Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus Blues, Boogie und Rock begeistert die Band unzählige Fans auf der ganzen Welt. Nun geht das Trio um Billy Gibbons, Frank Beard und Elwood Francis […] wieder auf Europatournee. Im Lauf von fünf Wochen werden sie 23 Konzerte in 13 Ländern geben.“

ZZ Top-Ikone Billy F. Gibbons kommentiert: „Wir lieben es, für das europäische Publikum zu spielen. Sie gehören seit fünf Jahrzehnten zu den energiegeladensten und leidenschaftlichsten Fans überhaupt. Wir können es kaum erwarten, ‚The Big One!‘ rüberzubringen. Ihr könnt euch sicher sein: Wir drehen voll auf und lassen es richtig krachen. Und was die Verständigung angeht – da gibt’s keine Sprachbarrieren. Am Ende sprechen wir alle dieselbe Sprache: Rock’n’Roll.“

Die Bartträger können auf eine schillernde Laufbahn zurückschauen. Alles begann 1969 mit ihrem ersten Konzert in der Knights of Columbus Hall in Beaumont, Texas. „Seitdem haben sie weltweit mehr als 60 Millionen Alben verkauft. Vier davon wurden von der RIAA mit Gold ausgezeichnet, sechs erhielten Platin, und ihr Album ELIMINATOR erreichte mit über zehn Millionen verkauften Exemplaren Diamant-Status. Hinzu kommen acht Top-40-Hits sowie zwei Videosammlungen, die mit Platin ausgezeichnet wurden. Für ihr außergewöhnliches Schaffen wurden ZZ Top 2004 von Keith Richards von den Rolling Stones in die Rock And Roll Hall of Fame aufgenommen.“

ZZ Top — The Big One!

02.07.2026 Hamburg, Stadtpark

03.07.2026 Friedberg (Hessen), Friedberg Open Air

04.07.2026 Northeim, Waldbühne

13.07.2026 Regensburg, Open Air am Jahnstadion

